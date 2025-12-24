В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки

В полицию Бурятии поступили заявления о кражах личных вещей, произошедших при разных обстоятельствах, однако в обоих случаях злоумышленники воспользовались невнимательностью потерпевших и свободным доступом к их личным вещам.

В первом случае кража произошла в Гусиноозёрске, где потерпевшей стала 12-летняя девочка.

- По дороге на спортивную секцию она выронила мобильный телефон, чем и воспользовался временно не работающий и ранее судимый 60-летний мужчина. Он забрал телефон, выбросил сим-карту и планировал подарить устройство родственнику для дальнейшего использования, - рассказали в полиции республики.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Похищенный телефон был у него изъят и возвращён законной владелице.

В Железнодорожном районе г. Улан-Удэ, в микрорайоне Загорск, жертвой кражи стала 18-летняя студентка.

- Ожидая автобус девушка оставила на остановке свою сумку, а проходивший мимо 39-летний мужчина заметил бесхозную вещь и забрал её себе. В сумке находились наушники, зарядное устройство и личные вещи. Общая сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей, - сообщили в МВД РБ.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина временно не работает и ранее уже был судим за аналогичные преступления. Причинённый ущерб он полностью возместил.

Фото: loon.site