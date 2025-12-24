Общество 24.12.2025 в 10:09

Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти

Пожилые сельчане чуть не погибли в своем доме от дыма
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти

Благодаря участковому полицейскому из Джидинского района Виталию Гармаеву, у супругов из села Булык появился второй день рождения. Накануне он спас пожилых сельчан, обнаружив их без сознания в задымленном доме.

Ночью в дежурную часть полиции поступил тревожный звонок из села Булык: 60‑летний местный житель едва успел продиктовать адрес и попросить о помощи, после чего связь неожиданно прервалась. На вызов выехал старший участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Гармаев, находившийся на суточном дежурстве.

- Прибыв на место он обнаружил, что в окнах деревянного дома мерцал тусклый свет, и виднелось задымление в помещении. На настойчивый стук в дверь никто не откликался. Осознавая, что промедление может стоить жизни находящимся внутри людям, участковый взломал входную дверь, ощутив едкий запах дыма и обнаружил в печи тлеющие угли, - рассказали в полиции республики.

Открыв настежь окна и двери, полицейский прошёл в комнату и нашёл без сознания 60‑летнего мужчину и его 54‑летнюю супругу. Затем вызвал бригаду врачей и с медиками перенёс пострадавших в автомобиль.

Благодаря его профессиональным действиям сельчане были своевременно доставлены в больницу.

- Накануне Виталий Гармаев навестил семью, находящуюся в больнице, поздравил их с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья. Спасённые супруги не скрывали своей благодарности и признались, что благодаря полицейскому у них появился второй день рождения, - добавили в МВД РБ.

Фото: МВД РБ

Теги
участковый

Все новости

Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
24.12.2025 в 11:01
В Улан-Удэ сбили 12-летнюю девочку
24.12.2025 в 10:15
«Байкальская лесная компания» приказала долго жить
24.12.2025 в 10:10
Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти
24.12.2025 в 10:09
Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе
24.12.2025 в 10:00
В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки
24.12.2025 в 09:38
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
24.12.2025 в 09:38
В Улан-Удэ 85-летняя женщина угодила под трамвай
24.12.2025 в 09:23
В Бурятии пенсии и пособия выплатят досрочно
24.12.2025 в 09:22
Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия
24.12.2025 в 09:08
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
Злоумышленники использовали подменный номер
24.12.2025 в 11:01
Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе
В Кике подтопило дома и погиб скот
24.12.2025 в 10:00
В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки
Он планировал подарить гаджет родственнику
24.12.2025 в 09:38
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
Он будет курсировать по субботам
24.12.2025 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru