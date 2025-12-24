Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти

Благодаря участковому полицейскому из Джидинского района Виталию Гармаеву, у супругов из села Булык появился второй день рождения. Накануне он спас пожилых сельчан, обнаружив их без сознания в задымленном доме.

Ночью в дежурную часть полиции поступил тревожный звонок из села Булык: 60‑летний местный житель едва успел продиктовать адрес и попросить о помощи, после чего связь неожиданно прервалась. На вызов выехал старший участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Гармаев, находившийся на суточном дежурстве.

- Прибыв на место он обнаружил, что в окнах деревянного дома мерцал тусклый свет, и виднелось задымление в помещении. На настойчивый стук в дверь никто не откликался. Осознавая, что промедление может стоить жизни находящимся внутри людям, участковый взломал входную дверь, ощутив едкий запах дыма и обнаружил в печи тлеющие угли, - рассказали в полиции республики.

Открыв настежь окна и двери, полицейский прошёл в комнату и нашёл без сознания 60‑летнего мужчину и его 54‑летнюю супругу. Затем вызвал бригаду врачей и с медиками перенёс пострадавших в автомобиль.

Благодаря его профессиональным действиям сельчане были своевременно доставлены в больницу.

- Накануне Виталий Гармаев навестил семью, находящуюся в больнице, поздравил их с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья. Спасённые супруги не скрывали своей благодарности и признались, что благодаря полицейскому у них появился второй день рождения, - добавили в МВД РБ.

Фото: МВД РБ