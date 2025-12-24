Общество 24.12.2025 в 11:01

Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки

Злоумышленники использовали подменный номер
A- A+
Текст: Карина Перова
Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
Фото: архив «Номер один»

По постановлению прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 580 тысяч рублей. В феврале последний не исполнил обязанность по направлению сведений по пропуску трафика в систему обеспечения требований оказания услуг связи.

Злоумышленники использовали подменный номер при неправомерном доступе к информации, размещенной в личном кабинете улан-удэнки на портале «Госуслуги».

Следователи завели по данному факту уголовное дело (по ч. 1 ст. 272 УК РФ), а в прокуратуре – дело об административном правонарушении (по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ). После этого оператору назначили наказание в виде штрафа.

Теги
штраф прокуратура

Все новости

Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
24.12.2025 в 11:01
В Улан-Удэ сбили 12-летнюю девочку
24.12.2025 в 10:15
«Байкальская лесная компания» приказала долго жить
24.12.2025 в 10:10
Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти
24.12.2025 в 10:09
Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе
24.12.2025 в 10:00
В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки
24.12.2025 в 09:38
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
24.12.2025 в 09:38
В Улан-Удэ 85-летняя женщина угодила под трамвай
24.12.2025 в 09:23
В Бурятии пенсии и пособия выплатят досрочно
24.12.2025 в 09:22
Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия
24.12.2025 в 09:08
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти
Пожилые сельчане чуть не погибли в своем доме от дыма
24.12.2025 в 10:09
Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе
В Кике подтопило дома и погиб скот
24.12.2025 в 10:00
В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки
Он планировал подарить гаджет родственнику
24.12.2025 в 09:38
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
Он будет курсировать по субботам
24.12.2025 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru