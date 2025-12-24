Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки

По постановлению прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 580 тысяч рублей. В феврале последний не исполнил обязанность по направлению сведений по пропуску трафика в систему обеспечения требований оказания услуг связи.

Злоумышленники использовали подменный номер при неправомерном доступе к информации, размещенной в личном кабинете улан-удэнки на портале «Госуслуги».

Следователи завели по данному факту уголовное дело (по ч. 1 ст. 272 УК РФ), а в прокуратуре – дело об административном правонарушении (по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ). После этого оператору назначили наказание в виде штрафа.