В Бурятии лиса едва не угодила под колеса авто

Накануне вечером в райцентре Кижингинского района Бурятии под колеса автомобиля едва не угодила лиса. Рыжую хищницу заметили на дороге по улице Кодунская, сообщили в ТГ-канале «Кижинга-инфо.24/7».

Сингал передали в Бурприроднадзор, ветстанцию района и сельское поселение «Кижингинский сомон».

«Лис не стоит бояться, но и не следует к ним приближаться, пытаться сделать со зверем селфи. Это дикое животное и его реакция непредсказуема. Лучше всего – наблюдение на расстоянии. Первыми лисы не нападают. К людям выходят, как правило, из любопытства или на запах еды. Спровоцировать их можем только мы сами», - прокомментировали в Бурприроднадзоре.