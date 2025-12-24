Общество 24.12.2025 в 12:09

Улан-удэнец заявил полицейским, что собирал коноплю для кроликов

Горожанина задержали на перегоне
Текст: Карина Перова
Улан-удэнец заявил полицейским, что собирал коноплю для кроликов
Фото: архив «Номер один»

В Железнодорожном райсуде Улан-Удэ вынесли приговор местному жителю за незаконное приобретение каннабиса (марихуаны) в крупном размере. Он достал «дурь» для себя в сентябре, находясь на перегоне «Медведчиково – Саянтуй» в Тарбагатайском районе.

Однако его поймали транспортные полицейские во время патрулирования. Правоохранители спросили, что находится в пакете. Мужчина заявил, мол, собрал траву для кроликов.

Стражи порядка поняли, что тот лукавит, поэтому доставили горожанина в отдел. Там установили его личность, провели личный досмотр с участием понятых, изъяв черный полимерный пакет с дикорастущей коноплей.

Мужчина предстал перед судом. Свою вину он признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

наркопреступление приговор суд

