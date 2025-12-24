«Ростелеком» организовал мастер-класс для юных фигуристов Бурятии

На лед вышли 19 детей в возрасте от 9 до 16 лет, все они — воспитанники республиканских спортивных школ. Под руководством Артура Дмитриева юные фигуристы отрабатывали новые элементы, которые требуют особой точности и координации.





«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России организовали в Улан-Удэ уникальное мероприятие для молодых спортсменов — мастер-класс от легендарного фигуриста Артура Дмитриева. Это событие стало частью масштабного проекта «Звездная дорожка», который направлен на поддержку и развитие фигурного катания в регионах.«Для меня участие в мастер-классе было очень интересным, полезным и вдохновило меня на дальнейшие достижения. Артур Валерьевич не только дал нам попробовать выполнить новые задачи, но и научил элементам, которые мы раньше не делали. Конечно, у нас есть еще ошибки, но теперь есть и четкое понимание, над чем нужно работать. Я очень благодарна за такую возможность и готова продолжать тренировки с новыми силами и энтузиазмом», - рассказала участница мастер-класса «Звездная дорожка», член сборной команды Бурятии по фигурному катанию Валерия Роксина.«Наша компания традиционно поддерживает спортивные мероприятия, в том числе и в одном из самых молодых в Бурятии видов спорта — фигурном катании. Общение с лучшими фигуристами страны не только повышает их интерес, но и предоставляет ребятам реальные возможности для совершенствования своих навыков. Мы уверены, что такие встречи помогут нашим фигуристам делать новые шаги по “Звездной дорожке” на пути к большим спортивным достижениям и победам», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.Проект «Звездная дорожка» стартовал в 2011 году и с тех пор прошел более чем в 50 городах России. В Улан-Удэ это уже второе мероприятие подобного формата, первый мастер-класс состоялся с участием мастера спорта международного класса Антона Клыкова.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»