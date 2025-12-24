Общество 24.12.2025 в 12:52

«Ростелеком» организовал мастер-класс для юных фигуристов Бурятии

Его провел легендарный спортсмен Артур Дмитриев
Текст: Служба информации "Номер один"
«Ростелеком» организовал мастер-класс для юных фигуристов Бурятии
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России организовали в Улан-Удэ уникальное мероприятие для молодых спортсменов — мастер-класс от легендарного фигуриста Артура Дмитриева. Это событие стало частью масштабного проекта «Звездная дорожка», который направлен на поддержку и развитие фигурного катания в регионах.

На лед вышли 19 детей в возрасте от 9 до 16 лет, все они — воспитанники республиканских спортивных школ. Под руководством Артура Дмитриева юные фигуристы отрабатывали новые элементы, которые требуют особой точности и координации.


«Я уже более десяти лет участвую в проекте “Звездная дорожка” и побывал во многих городах. В Улан-Удэ я оказался впервые, и могу сказать, что уровень подготовки местных спортсменов довольно высокий. Мы провели две тренировки: сначала отрабатывали новые движения в спортзале, а затем перенесли их на лед. Дети показали себя с лучшей стороны — они внимательно слушали, активно участвовали и успешно выполнили задания. Исполнение новых элементов всегда связано с определенным риском, но они смело пробовали и получали хорошие результаты», - сообщил двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и заслуженный мастер спорта СССР Артур Дмитриев.


«Для меня участие в мастер-классе было очень интересным, полезным и вдохновило меня на дальнейшие достижения. Артур Валерьевич не только дал нам попробовать выполнить новые задачи, но и научил элементам, которые мы раньше не делали. Конечно, у нас есть еще ошибки, но теперь есть и четкое понимание, над чем нужно работать. Я очень благодарна за такую возможность и готова продолжать тренировки с новыми силами и энтузиазмом», - рассказала участница мастер-класса «Звездная дорожка», член сборной команды Бурятии по фигурному катанию Валерия Роксина.

После завершения мастер-класса юные фигуристы получили возможность задать вопросы Артуру Дмитриеву, получить его автографы и поделиться своими впечатлениями. «Ростелеком» организовал для ребят чаепитие и вручил фирменные сувениры, в том числе сертификаты на бесплатное обучение на образовательном портале “Лицей”.


«Наша компания традиционно поддерживает спортивные мероприятия, в том числе и в одном из самых молодых в Бурятии видов спорта — фигурном катании. Общение с лучшими фигуристами страны не только повышает их интерес, но и предоставляет ребятам реальные возможности для совершенствования своих навыков. Мы уверены, что такие встречи помогут нашим фигуристам делать новые шаги по “Звездной дорожке” на пути к большим спортивным достижениям и победам», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.

Проект «Звездная дорожка» стартовал в 2011 году и с тех пор прошел более чем в 50 городах России. В Улан-Удэ это уже второе мероприятие подобного формата, первый мастер-класс состоялся с участием мастера спорта международного класса Антона Клыкова. 

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
