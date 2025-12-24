Общество 24.12.2025 в 12:54

В Бурятии продолжают взвинчивать цены на проезд в автобусах

Подорожал билет до Гусиноозерска
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии продолжают взвинчивать цены на проезд в автобусах
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии продолжают взвинчивать цены на проезд в автобусах. Как отметили в телеграм-канале Селенга-инфо.24/7, с 26 декабря подорожает билет по маршруту № 280 «Улан-Удэ – Гусиноозерск».

Теперь пассажиры будут отдавать 550 рублей. По словам горожан, повышение составило 50 руб.

В комментариях под постом в паблике «Весь Гусиноозерск» люди не выступают яро против наценки, мол, транспорт нужно заправлять и обслуживать. Но заметили, что неплохо было бы повысить и уровень качества перевозки. Пассажиры хотят видеть чистый и теплый салон, работающие ремни безопасности, нормально закрепленные сиденья (не на скотче).

Ранее «Номер один» сообщал о повышении тарифа на проезд до Гусиноозерска и из населенных пунктов Заиграевского района до Улан-Удэ.

Теги
общественный транспорт гусиноозерск

Все новости

В Улан-Удэ заработает новый светофор на опасном участке в Энергетике
24.12.2025 в 13:53
В Бурятии еравнинцы намерены восстановить оросительную систему на 900 га земель
24.12.2025 в 13:44
В Улан-Удэ вандалы набедокурили на новой Тропе здоровья
24.12.2025 в 13:14
В Бурятии продолжают взвинчивать цены на проезд в автобусах
24.12.2025 в 12:54
«Ростелеком» организовал мастер-класс для юных фигуристов Бурятии
24.12.2025 в 12:52
На Тимлюйском цементном заводе оценили эффект участия в федеральном проекте «Производительность труда»
24.12.2025 в 12:31
Улан-удэнец заявил полицейским, что собирал коноплю для кроликов
24.12.2025 в 12:09
Жительница Бурятии надолго отправилась в колонию за пьяное ДТП
24.12.2025 в 11:47
В Бурятии лиса едва не угодила под колеса авто
24.12.2025 в 11:40
Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
24.12.2025 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ заработает новый светофор на опасном участке в Энергетике
Его включат 29 декабря
24.12.2025 в 13:53
В Бурятии еравнинцы намерены восстановить оросительную систему на 900 га земель
Ее построили в 1993 году
24.12.2025 в 13:44
«Ростелеком» организовал мастер-класс для юных фигуристов Бурятии
Его провел легендарный спортсмен Артур Дмитриев
24.12.2025 в 12:52
Улан-удэнец заявил полицейским, что собирал коноплю для кроликов
Горожанина задержали на перегоне
24.12.2025 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru