В Бурятии продолжают взвинчивать цены на проезд в автобусах. Как отметили в телеграм-канале Селенга-инфо.24/7, с 26 декабря подорожает билет по маршруту № 280 «Улан-Удэ – Гусиноозерск».

Теперь пассажиры будут отдавать 550 рублей. По словам горожан, повышение составило 50 руб.

В комментариях под постом в паблике «Весь Гусиноозерск» люди не выступают яро против наценки, мол, транспорт нужно заправлять и обслуживать. Но заметили, что неплохо было бы повысить и уровень качества перевозки. Пассажиры хотят видеть чистый и теплый салон, работающие ремни безопасности, нормально закрепленные сиденья (не на скотче).

Ранее «Номер один» сообщал о повышении тарифа на проезд до Гусиноозерска и из населенных пунктов Заиграевского района до Улан-Удэ.