В Улан-Удэ заработает новый светофор на опасном участке в Энергетике

В Улан-Удэ с 29 декабря заработает новый светофор на перекрестке улиц Мокрова и Тепловой в Энергетике. В комитете по транспорту администрации города отметили, что это довольно опасный участок – только в 2023 году на данном пересечении зафиксировали 16 аварий.

Специалисты убеждены, что светофор обезопасит проезд, позволит избежать столкновений автомобилей и улучшить движение транспорта в целом. Его синхронизируют с умной системой управления движением города, чтобы он согласованно работал вместе со светофором на соседнем перекрестке улиц Мокрова и Жердева.

«Перед началом эксплуатации светофора, на перекрестке установят ещё и разделительные полосы – делиниаторы, которые защитят водителей от случайного выезда на встречную полосу», - добавили в администрации Улан-Удэ.