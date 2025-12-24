Общество 24.12.2025 в 14:24
Улан-удэнцы узнали тайны новогоднего чуда
В парке им. Орешкова открылась главная елка Железнодорожного района
Текст: Петр Санжиев
Множество жителей Железнодорожном района Улан-Удэ, который является «сердцем» промышленности города, приняли участие в торжественном вечере на открытом воздухе. Он был посвящен открытию районной елки.
Нарядную елку установили перед сценой в центре парка, возле нее всех встречали скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Падал снежок, из динамиков звучали песни, куча детей веселилась, гоняясь друг за другом, люди фотографировались на память. В толпе собравшихся ходили аниматоры, с которыми тоже можно было сфотографироваться. Настроение у всех было по-настоящему предновогоднее.
Открылся вечер традиционными обращениями представителей районной Администрации, Народного Хурала и Улан-Удэнского городского совета депутатов.
Они напомнили жителям о том, как жил Железнодорожный район в 2025 году. Велась работа по дорогам, дворовым территориям, спортивным и детским площадкам, немало сделано по инженерной инфраструктуре. Особую радость вызвал капремонт стадиона «Забайкалец», а также появление одной из самых протяженных экотроп. Все смотрят в будущий год с оптимизмом.
«С Новым годом! С новым счастьем! Пусть к каждому из вас придет Дед Мороз и исполнятся ваши желания! С праздником!», - закончил свое обращение от лица горсовета Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета.
Горожане отозвались радостными возгласами.
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, депутат горсовета Баир Бальжиров и многие другие речей в микрофон на сей раз не говорили, а просто были с собравшимися, стояли плечом к плечу, общались, поздравляли.
Городские депутаты отметили, что заканчивающийся год был позитивным. Город продолжил свое развитие, движение вперед.
Он подчеркнул, что много положительных изменений происходит и в Железнодорожном районе.
«Народ радуется, когда видит их», - сказал председатель горсовета.
Идет целенаправленная работа, нацеленная на повышение качества воздуха в Улан-Удэ. Задача огромна, но ее поэтапно решают. И т. д. Много можно перечислять.
«2025 год был в Улан-Удэ Годом патриотического воспитания. Мы видим, как много детей уже стали по-другому воспринимать, понимают, что такое малая Родина, что значат гимн, наш флаг, что надо любить и уважать родителей, старших. И мы, взрослые, тоже должны любить и уважать наше подрастающее поколение», - также напомнил Чимит Бальжинимаев.
Депутаты горсовета заверили, что работа во благо продолжится — совместно с Администрацией города во главе с Игорем Юрьевичем Шутенковым, с райадминистрациями, разными структурными подразделениями, и при поддержке республиканской власти.
Ну и, конечно, накануне праздника Чимит Бальжинимаев поздравил улан-удэнцев, гостей города, всех жителей солнечной и гостеприимной Бурятии.
На сцене установили декорации и другие атрибуты новогоднего театрализованного представления «Тайны новогоднего чуда». Все там было залито яркими огнями. Веселая ведущая тепло поприветствовала всех, кто пришел на открытие елки и поздравила с наступающим Новым годом. Приход Нового года она назвала удивительным моментом, наполненным надеждами и волшебством. Пожелала счастья, любви и исполнения самых заветных желаний. «Ура!», - откликнулись люди.
Официальные лица со сцены выразили уверенность, что страна будет идти вперед, а значит и Железнодорожный район, Улан-Удэ, Бурятия. Собравшихся на открытии елки призвали загадать под Новый год свои лучшие желания. И обязательно вспомнить о земляках, которые и в новогоднюю ночь, невзирая на праздник, отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции.
«Все мы получаем неудобства от проводящихся строительных работ, например, по инженерным сетям. Но посмотрите сколько всего делается. То, что сейчас сделаем — это сделаем на 60-70 лет вперед, для будущего. Эта работа позволит преобразить наш город», - в частности поделился Чимит Бальжинимаев.
