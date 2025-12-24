Общество 24.12.2025 в 14:44
В улан-удэнском «Водоканале» рассказали, где горожане гадят больше всех
Всего за год устранили 2,5 тыс. засоров канализации
Текст: Карина Перова
В МУП «Водоканал» обнародовали рейтинг районов Улан-Удэ по количеству засоров канализации за год. Больше всего проблем возникло в Октябрьском районе – 1044 случая забивки трубопроводов сточными массами.
Следом идет Железнодорожный район с результатом 837, замыкает тройку лидеров Советский район, где произошло 547 коммунальных аварий.
«Причинами большинства засоров являются несоблюдение элементарных правил пользования сетью водоотведения жителями домов: смыв строительного мусора, тряпок, продуктов питания и прочих посторонних предметов», - прокомментировали на предприятии.
Ранее «Номер один» сообщал, что горожане смыли в канализацию литровую бутылку из-под растительного масла.
