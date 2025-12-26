Общество 26.12.2025 в 06:00
Новый год в Бурятии будет ярким
В республике разрешили продажу и использование фейерверков
Текст: Дмитрий Родионов
В отличие от прошлого декабря, когда интернет-пространство Бурятии заполонили фейки об опасности использования бытовых фейерверков с требованием их запрета, в этом году для представителей пиротехнической индустрии все проходит спокойно. Видимо, слишком много санкций в 2025 году вызвали в стране шок, и с ограничениями в праздновании Нового года решено притормозить. Мы расскажем о том, без чего Новый год вряд ли будет ярким и запоминающимся. Ведь именно фейерверки, а также елка, шампанское и оливье создают атмосферу народного праздника.
Для рынков России и ЕС
«Номер один» побеседовал с экспертами бурятского пиротехнического рынка и выяснил, что в этом году цены на пиротехнические изделия немного подрастут, но гораздо ниже уровня инфляции. Сказались запреты прошлого года, когда завезенная продукция не нашла спроса и осталась лежать на складах. В Бурятию фейерверки (батареи, римские свечи, петарды и ракеты) в 100% случаев завозятся из Китая – столицы мировой пиротехники.
Есть несколько крупных российских поставщиков, из которых одни изначально работали на российский рынок, и китайские заводы производили и наклеивали этикетки, отличающиеся местными названиями. Другие поставщики ранее экспортировали через Забайкальск продукцию иных китайских заводов на более требовательные к качеству европейские, турецкие рынки, а также в СНГ. После начала спецоперации продукция, ориентированная на Европу, туда уже не пошла, а в основном стала идти на местные рынки.
И эти салюты теперь продаются в Бурятии под брендами на английском языке. И специалисты заверяют: вся пиротехника на русском и английском языках имеет необходимые сертификаты качества и отличается лишь характеристиками и рынками сбыта – европейским или российским.
В целом китайцы обеспечивают высокое качество поставляемой в Бурятию продукции.
- Я поначалу был удивлен, когда приехал на один из заводов в Китае, где производится пиротехника. Меня завели в огромный ангар, где попросили выбрать любые три батареи. Затем мы выехали с территории завода на полигон, где их зажгли, и все они сработали штатно. Мне же сказали, что если бы одна не сработала, то никто бы не стал разбираться, и вся партия пошла бы под утилизацию, - рассказал «Номер один» региональный импортер пиротехники.
Именно поэтому, учитывая сложность выпуска пиротехники, в мире мало кто производит эту продукцию. Тем более никому и в голову не приходит подделывать и продавать пиротехнику. Таких фактов в России за последние десятилетия не зафиксировано. Кстати, ушли в прошлое и бумажные сертификаты на пиротехнику: каждая партия, ввозимая через границу, имеет электронный номер и сертификат в рамках Таможенного союза (ЕАЭС).
На любой кошелек
Традиционно пиротехника – салютные батареи и римские свечи (палки) - отличается градацией калибров (который равен размеру трубы, в которую помещается порох). А также количеством залпов – от 5 до 200.
В бытовой пиротехнике самый популярный размер диаметра трубки, по которой вылетает заряд - 0,8 мм, а также 1 дюйм, 1,2 дюйма. Фейерверк 0,8 мм вылетает на высоту 20 метров, разлет салютной шапки составляет около 10 метров. Более крупный фейерверк - 1 дюйм - вылетает на высоту 25 м, разлет салютной шапки составляет 15 метров. Салют 1,2 дюйма летит примерно на 30 метров. Еще более крупные калибры - 1,5 и 2 дюйма - приближаются по своим характеристикам уже к профессиональным салютам. Например, популярная в Улан-Удэ двухдюймовая римская свеча ROMAN CANDLES-2 при запуске достигает высоты 50 метров, и ее салют виден со всех точек Улан-Удэ. Говорят, что ощущение при этом, словно городской салют проводят не на площади Советов, а у тебя в микрорайоне.
Сегодня в Бурятии салюты доступны на любой вкус и кошелек – от 600 рублей за римскую свечу и от 1200 рублей на небольшую батарею.
Запускаем по правилам
Добавим, что запуск салютов в Улан-Удэ разрешен, но важно соблюдать правила пожарной безопасности. Приобретать следует только сертифицированную продукцию и строго в специализированных павильонах или магазинах. С открытых прилавков, автолавок, из-под полы покупка запрещена.
Для запуска важно выбрать открытую площадку. Размер площадки должен быть не меньше радиуса опасной зоны, указанного на упаковке изделия. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Также следует отойти подальше от высотных домов.
Важно прочитать инструкцию, обратив внимание на пункты о безопасном расстоянии для зрителей и утилизации отработанных изделий. МЧС рекомендует выбирать открытую площадку и устанавливать заряд ровно — так, чтобы не выстрелить в зрителей или на чужой балкон. Римские свечи следует устанавливать глубоко в снег, утрамбовывая их вертикально. Зажигать фитиль необходимо с вытянутой руки и при начале горения быстро отбегать на безопасное расстояние. Для хранения купленного изделия важно выбрать в доме сухое место, подальше от нагревательных приборов и детей.
Запускать пиротехнику должен взрослый и трезвый человек, ни в коем случае не доверяйте запуск детям – они должны порадоваться праздничному фейерверку, а не пострадать от него. «Зрителям» нужно находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом инструкции по применению, но должно быть не менее 30 метров. Если же фейерверк не запустился, не стоит сразу бежать к нему и выяснять причину – изредка салют может сработать с задержкой. Необходимо подождать десять минут и за это время убедиться, что фейерверк не тлеет. Только после этого его можно подобрать и осмотреть. На площадках, с которых запускаются фейерверки, запрещается курить. Как и запускать салюты в помещениях (в том числе в подъездах), рядом со взрывоопасными предметами, а также на крышах и балконах. Категорически воспрещается держать и запускать пиротехнические заряды с рук.
Если все сделать правильно, то праздник удастся на славу, а небо озарится яркими вспышками разноцветных огней. И все будут любоваться радужными фейерверками вместе с близкими людьми, что создаст ощущение волшебства и чуда.
