Новый год в Бурятии будет ярким

В отличие от прошлого декабря, когда интернет-пространство Бурятии заполонили фейки об опасности использования бытовых фейерверков с требованием их запрета, в этом году для представителей пиротехнической индустрии все проходит спокойно. Видимо, слишком много санкций в 2025 году вызвали в стране шок, и с ограничениями в праздновании Нового года решено притормозить. Мы расскажем о том, без чего Новый год вряд ли будет ярким и запоминающимся. Ведь именно фейерверки, а также елка, шампанское и оливье создают атмосферу народного праздника.«Номер один» побеседовал с экспертами бурятского пиротехнического рынка и выяснил, что в этом году цены на пиротехнические изделия немного подрастут, но гораздо ниже уровня инфляции. Сказались запреты прошлого года, когда завезенная продукция не нашла спроса и осталась лежать на складах. В Бурятию фейерверки (батареи, римские свечи, петарды и ракеты) в 100% случаев завозятся из Китая – столицы мировой пиротехники.Есть несколько крупных российских поставщиков, из которых одни изначально работали на российский рынок, и китайские заводы производили и наклеивали этикетки, отличающиеся местными названиями. Другие поставщики ранее экспортировали через Забайкальск продукцию иных китайских заводов на более требовательные к качеству европейские, турецкие рынки, а также в СНГ. После начала спецоперации продукция, ориентированная на Европу, туда уже не пошла, а в основном стала идти на местные рынки.И эти салюты теперь продаются в Бурятии под брендами на английском языке. И специалисты заверяют: вся пиротехника на русском и английском языках имеет необходимые сертификаты качества и отличается лишь характеристиками и рынками сбыта – европейским или российским.В целом китайцы обеспечивают высокое качество поставляемой в Бурятию продукции.- Я поначалу был удивлен, когда приехал на один из заводов в Китае, где производится пиротехника. Меня завели в огромный ангар, где попросили выбрать любые три батареи. Затем мы выехали с территории завода на полигон, где их зажгли, и все они сработали штатно. Мне же сказали, что если бы одна не сработала, то никто бы не стал разбираться, и вся партия пошла бы под утилизацию, - рассказал «Номер один» региональный импортер пиротехники.Именно поэтому, учитывая сложность выпуска пиротехники, в мире мало кто производит эту продукцию. Тем более никому и в голову не приходит подделывать и продавать пиротехнику. Таких фактов в России за последние десятилетия не зафиксировано. Кстати, ушли в прошлое и бумажные сертификаты на пиротехнику: каждая партия, ввозимая через границу, имеет электронный номер и сертификат в рамках Таможенного союза (ЕАЭС).Традиционно пиротехника – салютные батареи и римские свечи (палки) - отличается градацией калибров (который равен размеру трубы, в которую помещается порох). А также количеством залпов – от 5 до 200.В бытовой пиротехнике самый популярный размер диаметра трубки, по которой вылетает заряд - 0,8 мм, а также 1 дюйм, 1,2 дюйма. Фейерверк 0,8 мм вылетает на высоту 20 метров, разлет салютной шапки составляет около 10 метров. Более крупный фейерверк - 1 дюйм - вылетает на высоту 25 м, разлет салютной шапки составляет 15 метров. Салют 1,2 дюйма летит примерно на 30 метров. Еще более крупные калибры - 1,5 и 2 дюйма - приближаются по своим характеристикам уже к профессиональным салютам. Например, популярная в Улан-Удэ двухдюймовая римская свеча ROMAN CANDLES-2 при запуске достигает высоты 50 метров, и ее салют виден со всех точек Улан-Удэ. Говорят, что ощущение при этом, словно городской салют проводят не на площади Советов, а у тебя в микрорайоне.Сегодня в Бурятии салюты доступны на любой вкус и кошелек – от 600 рублей за римскую свечу и от 1200 рублей на небольшую батарею.Добавим, что запуск салютов в Улан-Удэ разрешен, но важно соблюдать правила пожарной безопасности. Приобретать следует только сертифицированную продукцию и строго в специализированных павильонах или магазинах. С открытых прилавков, автолавок, из-под полы покупка запрещена.Для запуска важно выбрать открытую площадку. Размер площадки должен быть не меньше радиуса опасной зоны, указанного на упаковке изделия. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Также следует отойти подальше от высотных домов.Важно прочитать инструкцию, обратив внимание на пункты о безопасном расстоянии для зрителей и утилизации отработанных изделий. МЧС рекомендует выбирать открытую площадку и устанавливать заряд ровно — так, чтобы не выстрелить в зрителей или на чужой балкон. Римские свечи следует устанавливать глубоко в снег, утрамбовывая их вертикально. Зажигать фитиль необходимо с вытянутой руки и при начале горения быстро отбегать на безопасное расстояние. Для хранения купленного изделия важно выбрать в доме сухое место, подальше от нагревательных приборов и детей.Запускать пиротехнику должен взрослый и трезвый человек, ни в коем случае не доверяйте запуск детям – они должны порадоваться праздничному фейерверку, а не пострадать от него. «Зрителям» нужно находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом инструкции по применению, но должно быть не менее 30 метров. Если же фейерверк не запустился, не стоит сразу бежать к нему и выяснять причину – изредка салют может сработать с задержкой. Необходимо подождать десять минут и за это время убедиться, что фейерверк не тлеет. Только после этого его можно подобрать и осмотреть. На площадках, с которых запускаются фейерверки, запрещается курить. Как и запускать салюты в помещениях (в том числе в подъездах), рядом со взрывоопасными предметами, а также на крышах и балконах. Категорически воспрещается держать и запускать пиротехнические заряды с рук.Если все сделать правильно, то праздник удастся на славу, а небо озарится яркими вспышками разноцветных огней. И все будут любоваться радужными фейерверками вместе с близкими людьми, что создаст ощущение волшебства и чуда.