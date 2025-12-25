В Улан-Удэ «погорел» очередной пенсионер-инвестор

В отдел полиции Улан-Удэ обратился 67-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. По его словам, преступники похитили у него 44 500 рублей.

Мужчина рассказал, что увидел рекламу на одном из интернет-сайтов. Там обещали дополнительный заработок на инвестициях. Заинтересовавшись предложением, он оставил на сайте свои контакты и вскоре ему позвонили.

- Звонившая женщина представилась менеджером крупного банка и заявила, что может помочь ему заработать. Следуя её инструкциям, пенсионер перевёл 29 900 рублей на банковскую карту, реквизиты которой дала собеседница. Потом он сделал еще три дополнительных платежа: 6 770 рублей и 6 580 рублей через систему быстрых платежей, а также оплатил 1 250 рублей за услуги мобильной связи, - сообщили в полиции республики.

Немного погодя, для «продолжения инвестиционной деятельности», мошенница предложила пенсионеру снять деньги с кредитки, но пожилой мужчина заподозрил неладное и не стал этого делать. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Фото: freepik