Общество 26.12.2025 в 12:09

Вахтовик в Бурятии выиграл 70 тысяч вложив всего 500 рублей

Мужчина с легкостью купился на очередную схему мошенников
Текст: Елена Кокорина
Вахтовик в Бурятии выиграл 70 тысяч вложив всего 500 рублей

Вахтовик из Иволгинского района Бурятии полгода общался с мошенницей, думая, что она специалист по торговле криптовалютой на международных биржах. Убедив его в выигрыше 70 тысяч, она выманила у него за полгода больше половины миллиона рублей.

- 24 июля вахтовик увидел в одном из мессенджеров сообщение с предложением лёгкого заработка. Заинтересовавшись, он перешёл по ссылке и оказался в переписке с аккаунтом, на аватарке которого было фото девушки. Собеседница представилась представителем команды, специализирующейся на «торговле криптовалютой на международных биржах» и заявила, что их услугами пользуются клиенты из разных стран, - рассказали в полиции республики.

Для начала заработка необходимо было внести депозит и мужчина перевёл 500 рублей на указанные реквизиты. Следующим утром его «доход» составил 70 000 рублей, однако для вывода средств требовалось внести дополнительные платежи: сначала 7 000 рублей за «услуги страхового агента», затем 9 100 рублей в качестве «налога» и 9 200 рублей за «лицензионный сбор».

- Позднее мошенница сообщила, что из-за санкций и ограничений на межбиржевые транзакции необходимо оплатить «конвертацию валюты» в сумме 20 690 рублей. После деньги оказались в «холодном хранилище», и для их вывода нужно было еще 24 800 рублей. Мужчина продолжал отправлять свои деньги мошенникам и о своих действиях никому не рассказывал, в том числе супруге, пока та сама не узнала о переписке и не указала на явные признаки мошенничества. В декабре он обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 513 тысяч рублей, - добавили в МВД республики.

Фото: freepik

 

мошенники

