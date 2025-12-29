Спортшколы Бурятии проведут в новогодние выходные Дни открытых дверей

Череда грядущих новогодних нерабочих дней в Улан-Удэ и, в целом, в республике будет отмечена рядом мероприятий, посвященных спорту. Традиционно, 2 января всех приглашают на всероссийскую акцию «Все на лед» в 11 часов в Деловом дворце «Байкал Арена» в Улан-Удэ.4 января 2026 года стартует популярный международный «Кубок Улан-Удэ» по минифутболу (футзалу).8 января в «Байкал Арене» в 15 часов намечено провести всероссийский День фигурного катания.Также пройдут всероссийские соревнования по стрельбе из лука, соревнования среди юных футболистов и т. д.Некоторые спортивные объекты города начнут работать уже с полудня 1 января. В спортшколах, в спорткомплексах, специализированных залах города и сельских районах Бурятии пройдут Дни открытых дверей. Какая-то спортшкола проведет два таких дня, какая-то три - все зависит от графика тренировок. Прежде всего Дни открытых дверей нацелены на школьников. График их проведения будет размещен на сайте и в пабликах минспорта Бурятии. Опыт говорит, что Дни весьма популярны среди жителей республики.Возрастное ограничение на все мероприятия: 6+