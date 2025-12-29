Общество 29.12.2025 в 11:44

Спортшколы Бурятии проведут в новогодние выходные Дни открытых дверей

Желающие смогут познакомиться с секциями и выбрать вид спорта по душе
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Спортшколы Бурятии проведут в новогодние выходные Дни открытых дверей
Фото: архив «Номер один»
Череда грядущих новогодних нерабочих дней в Улан-Удэ и, в целом, в республике будет отмечена рядом мероприятий, посвященных спорту. Традиционно, 2 января всех приглашают на всероссийскую акцию «Все на лед» в 11 часов в Деловом дворце «Байкал Арена» в Улан-Удэ. 

4 января 2026 года стартует популярный международный «Кубок Улан-Удэ» по минифутболу (футзалу). 

8 января в «Байкал Арене» в 15 часов намечено провести всероссийский День фигурного катания. 

Также пройдут всероссийские соревнования по стрельбе из лука, соревнования среди юных футболистов и т. д. 

Некоторые спортивные объекты города начнут работать уже с полудня 1 января. В спортшколах, в спорткомплексах, специализированных залах города и сельских районах Бурятии пройдут Дни открытых дверей. Какая-то спортшкола проведет два таких дня, какая-то три - все зависит от графика тренировок. Прежде всего Дни открытых дверей нацелены на школьников. График их проведения будет размещен на сайте и в пабликах минспорта Бурятии. Опыт говорит, что Дни весьма популярны среди жителей республики.

Возрастное ограничение на все мероприятия: 6+
Теги
Спорт

Все новости

Республика Бурятия – проводник сотрудничества со странами северо-восточной Азии
29.12.2025 в 12:56
Улицы Улан-Удэ «пропесочили» гораздо сильнее, чем год назад
29.12.2025 в 12:48
Семью в Бурятии поздравили с рождением седьмого ребенка
29.12.2025 в 12:30
На Гусином озере в Бурятии под лед провалилось авто
29.12.2025 в 12:16
В Улан-Удэ раскрыли причину возгорания иномарки на Терешковой
29.12.2025 в 12:01
Спортсменки Бурятии вошли в топ-10 сильнейших самбисток планеты
29.12.2025 в 11:56
Спортшколы Бурятии проведут в новогодние выходные Дни открытых дверей
29.12.2025 в 11:44
На котельных Улан-Удэ будут искать пьяных кочегаров
29.12.2025 в 11:38
В Улан-Удэ строительный магнат может попасть за решетку
29.12.2025 в 11:18
Мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска получили системное финансирование и единый механизм реализации до 2030 года
29.12.2025 в 11:14
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Улицы Улан-Удэ «пропесочили» гораздо сильнее, чем год назад
В случае надобности на дороги бросают всю коммунальную технику и работают ночами
29.12.2025 в 12:48
Семью в Бурятии поздравили с рождением седьмого ребенка
Торжественная выписка из роддома прошла 28 декабря
29.12.2025 в 12:30
В Улан-Удэ раскрыли причину возгорания иномарки на Терешковой
Машина выгорела дотла из-за короткого замыкания
29.12.2025 в 12:01
На котельных Улан-Удэ будут искать пьяных кочегаров
Чиновники обещают ежедневно мониторить объекты энергетики и ЖКХ
29.12.2025 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru