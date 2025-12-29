В Улан-Удэ раскрыли причину возгорания иномарки на Терешковой

В МЧС Бурятии опубликовали фото сгоревшей иномарки и рассказали причину по которой произошло возгорание. Пожар случился сегодня утром на улице Терешковой, буквально в нескольких метрах от недавно сгоревшего дотла ТЦ «Баянгол».

- Огнеборцы пожарно-спасательной части №3 потушили автомобиль на пяти квадратах. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания– короткое замыкание, - уточнили в МЧС республики.

Также в ведомстве призвали автовладельцев соблюдать правила эксплуатации автомобилей, регулярно проходить техосмотр, и, чтобы минимизировать риск возникновения пожара – не перевозить легковоспламеняющиеся жидкости.

Фото: МЧС РБ