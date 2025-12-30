Общество 30.12.2025 в 09:35
Уроженец Бурятии с дочкой покорили передачу Андрея Малахова
Дуэт исполнил песню «А река течет»
Текст: Карина Перова
Уроженец села Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии Виталий Заиграев и его пятилетняя дочка Аня приняли участие в предновогоднем выпуске ТВ-передачи канала «Россия-1» «Песни от всей души» (12+).
Семейный дуэт покорил студию и ведущего Андрея Малахова, исполнив песню группы Любэ «А река течет».
Виталий окончил БГСХА, учился на агрономическом факультете, пел в ансамбле «Раздолье». Еще школьником играл для легендарной ТВ-передачи «Играй, гармонь!» (12+).