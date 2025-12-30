Уроженец Бурятии с дочкой покорили передачу Андрея Малахова

Уроженец села Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии Виталий Заиграев и его пятилетняя дочка Аня приняли участие в предновогоднем выпуске ТВ-передачи канала «Россия-1» «Песни от всей души» (12+).

Семейный дуэт покорил студию и ведущего Андрея Малахова, исполнив песню группы Любэ «А река течет».

Виталий окончил БГСХА, учился на агрономическом факультете, пел в ансамбле «Раздолье». Еще школьником играл для легендарной ТВ-передачи «Играй, гармонь!» (12+).