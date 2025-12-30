Жителей Улан-Удэ просят не терзать электросети в праздники

Специалисты Бурятэнерго просят жителей частного сектора в Улан-Удэ не перегружать электросети в праздничные дни и по возможности переходить на печное отопление.

«Энергетики подготовили графики работы аварийных служб и разработали меры по устранению возможных перегрузок в сетях. Вероятность возникновения перегрузок в новогодние праздники возрастает», - заявил председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров.

В мэрии добавили: пусть все случаи отключений и анализируются, однако точно предсказать всплеск нагрузки в отдельных дачных товариществах довольно трудно.

КГХ, ответственные структуры и предприятия займутся оперативным решением подобных вопросов. На объектах ЖКХ круглосуточно присутствует руководство и их заместители – для реагирования на любые ЧП.