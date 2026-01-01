В Бурятии с 1 января подорожал Интернет

Провайдеры перекладывают свои выросшие издержки на плечи потребителей. Идет повышение тарифов на Интернет. Неприятную новость порой привязывают к самому радостному празднику года — встрече Нового года. Так, одна из крупных компаний объявила, что именно с 1 января 2026 года проводит изменение тарифов. Слово подобрано дипломатично.

Звучит мягче, чем слово «повышение». Но это те же куриные яйца, только в профиль. От умелого подбора синонимов суть вопроса не смягчается — цены растут и платить придется больше.

Пользователям Интернета, без которого в Бурятии обойтись сейчас крайне сложно, прямо указывают на решение властей о повышении НДС с 20 до 22 процентов, на подорожание заграничного телекоммуникационного оборудования и, в целом, на увеличение расходов по ключевым направлениям затрат. Печальную финансовую новость сообщают открыто - на сайте провайдера. Чтобы потом никто не возмущался, что ничего не знал и рассчитывал, что внесенного на лицевой счет аванса хватит на большее время, чем оказалось.