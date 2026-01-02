Общество 02.01.2026 в 09:41

Туристы из Бурятии рванули в Таиланд

Подешевевший отдых за границей  привел к полной загрузке всех авиарейсов из Иркутска в Бангкок до 12 января
A- A+
Текст: Иван Иванов
Туристы из Бурятии рванули в Таиланд
Фото: архив «Номер один»

Самые длинные в истории выходные пришлись на январь 2026 года – новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней), благодаря переносу выходного с 4 января на 31 декабря, а выходного с 3 января на 9 января. Это создаёт непрерывный отдых до полноценной рабочей недели с 12 января. Именно поэтому туристы из Бурятии массово рванули в страну слонов и улыбок – в Таиланд. Уже в середине декабря 2025 г. практически все рейсы на новогодние каникулы были распроданы.

«В этом году, по моим оценкам, число туристов из Бурятии, которые поехали в Таиланд, многие после долгого перерыва, выросло в три раза. Этому способствовало резкое удешевление отдыха в Таиланде – как минимум на 20% за счет феноменального укрепления рубля до 79 рублей за доллар. В 2024 году он стоил около 100 рублей. Если в прошлом году наши клиенты часто на новогодние каникулы выбирали поездки по России, то в связи с подорожанием гостиниц и авиабилетов внутри страны в 2026 году стало гораздо дешевле отдыхать на море при плюс 30 градусах», - говорит один из менеджеров регионального турагентства.

Теги
Таиланд авиарейс

Все новости

Для буддистов из Бурятии поездки к Далай-ламе стали доступнее
02.01.2026 в 10:20
В первый день нового года на дорогах в Бурятии погибли два водителя
02.01.2026 в 10:12
Туристы из Бурятии рванули в Таиланд
02.01.2026 в 09:41
В Бурятии ребенок и женщина травмировали глаза из-за пиротехники
02.01.2026 в 09:33
Гороскоп для жителей Бурятии на 2 января 2026 года
01.01.2026 в 22:17
В первый день года в Бурятии произошло смертельное ДТП
01.01.2026 в 20:05
На 1 января в Бурятии родилось 11 малышей
01.01.2026 в 19:33
В Бурятии загорелась елка
01.01.2026 в 19:04
В Улан-Удэ перекрыли торговый центр
01.01.2026 в 18:43
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Новым годом
01.01.2026 в 11:56
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
Для буддистов из Бурятии поездки к Далай-ламе стали доступнее
С 1 января Индия отменила плату за электронные визы для россиян
02.01.2026 в 10:20
Гороскоп для жителей Бурятии на 2 января 2026 года
Расклад по знакам зодиака
01.01.2026 в 22:17
На 1 января в Бурятии родилось 11 малышей
Из них 8 мальчиков и 3 девочек
01.01.2026 в 19:33
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Новым годом
Игорь Шутенков рассказал об итогах прошедшего года
01.01.2026 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru