Туристы из Бурятии рванули в Таиланд

Самые длинные в истории выходные пришлись на январь 2026 года – новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней), благодаря переносу выходного с 4 января на 31 декабря, а выходного с 3 января на 9 января. Это создаёт непрерывный отдых до полноценной рабочей недели с 12 января. Именно поэтому туристы из Бурятии массово рванули в страну слонов и улыбок – в Таиланд. Уже в середине декабря 2025 г. практически все рейсы на новогодние каникулы были распроданы.

«В этом году, по моим оценкам, число туристов из Бурятии, которые поехали в Таиланд, многие после долгого перерыва, выросло в три раза. Этому способствовало резкое удешевление отдыха в Таиланде – как минимум на 20% за счет феноменального укрепления рубля до 79 рублей за доллар. В 2024 году он стоил около 100 рублей. Если в прошлом году наши клиенты часто на новогодние каникулы выбирали поездки по России, то в связи с подорожанием гостиниц и авиабилетов внутри страны в 2026 году стало гораздо дешевле отдыхать на море при плюс 30 градусах», - говорит один из менеджеров регионального турагентства.