Для буддистов из Бурятии поездки к Далай-ламе стали доступнее

С 1 января 2026 года Индия ввела бесплатные 30-дневные электронные визы для россиян. Об этом сообщает АТОР.

«Это очень хорошая новость для паломников из Бурятии, которые часто ездят в Индию для встречи с Его Святейшеством Далай-ламой. Обычно их маршрут пролегает по направлению Иркутск-Ташкент-Дели-Дхармасала, стоимость авиабилетов в среднем около 35 тысяч рублей в одну сторону, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму. - Поэтому отмена платных виз – хорошее подспорье для наших паломников».

И хотя краткосрочные визы стали бесплатными, долгосрочные визы несколько подорожали. При этом отмечается, что электронные визы всех типов всё равно необходимо оформлять до поездки через официальный сайт Indian Visa Online.