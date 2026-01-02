Житель Бурятии забил на мясо быка, забредшего к нему во двор

В Бичурском районе Бурятии перед судом за кражу предстал мужчина, забивший на мясо чужого быка. В сентябре 2025 года животное забрело к нему во двор.

Сельчанин выгонять непрошеного гостя не стал – заколол скотину, а тушей распорядился по своему усмотрению. Таким образом, он причинил хозяину быка значительный материальный ущерб, который оценили в 80 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ. Также в пользу потерпевшего взыскали материальный вред и компенсацию морального вреда.