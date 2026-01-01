Общество 03.01.2026 в 00:07

В Монголии более тысячи человек нуждаются в трансплантации почек и печени

В стране создается лаборатория по оценки качества совместимости органов
Текст: Иван Иванов
Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар 2 января посетил Центр клеточной, тканевой и органной трансплантации и утвердил выделение 2 миллиардов 20 миллионов тугриков на создание новой лаборатории совместимости органов. Как сообщает портал NEWS.MN, лаборатория важна для проверки совместимости донорских и пациентских тканей, оценки их пригодности, прогнозирования осложнений после трансплантации органов и оценки результатов лечения. Оборудование, используемое в лаборатории, будет применяться как для диагностики, так и для лечения рака, а также будет полезно для раннего выявления рака на генетическом уровне. 

Благодаря созданию лаборатории, вторая государственная больница Улан-Батора сможет в этом году проводить тесты на совместимость органов для трансплантации печени и почек, что позволит эффективно сократить очередь на трансплантацию органов по всей стране. В этом году больница планировала провести 10 трансплантаций печени и 5 трансплантаций почек, но с созданием лаборатории совместимости органов количество трансплантаций увеличилось.

В Монголии заболевания почек занимают первое место в списке пациентов, нуждающихся в срочной трансплантации. В общей сложности в листе ожидания на трансплантацию органов находятся 1094 пациента, из которых 683 — пациенты, нуждающиеся в трансплантации почек, и 182 — пациенты, нуждающиеся в трансплантации печени. 

В совместном отчете министерства здравоохранения Монголии и ВОЗ оценивается, что в Монголии может быть от 100 000 до 120 000 человек с той или иной формой хронического заболевания почек. Ежегодно на гемодиализ поступает около 1300-1500 новых пациентов, и у 1000-1200 человек диагностируется хроническая почечная недостаточность. 60 процентов людей с хронической почечной недостаточностью находятся на гемодиализе или нуждаются в пересадке почки. Число людей с хронической почечной недостаточностью увеличивается с каждым годом, а уровень смертности не снижается.

Фото: freepik

