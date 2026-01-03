Известная певица приехала на Байкал снимать клип

Известная молодежная певица Клава Кока побывала на Байкале, о чем и сообщила накануне в своем телеграм-канале. Небольшую часть видеоклипа на новую песню с кадрами великого озера она уже показала своим фанатам и подписчикам. Когда пройдет его презентация пока неизвестно.

- Поездка на Байкал была невероятной, хоть мне и не удалось прокатиться на коньках по льду. Но зато мы сняли серию безумно красивых сниппетов в разных локациях. За эти два дня мы прожили маленькую жизнь, - подписала видеоряд певица, пообещав, что вскоре выйдет еще и влог.

Фото: ТГ-канал Клавы Коки