Общество 04.01.2026 в 10:05

В одном из отдаленных районов Бурятии открылась амбулатория

В улусе Улюн Баргузинского района
Текст: Номер один
фото: Правительство РБ

В улусе Улюн Баргузинского района открылась новая современная врачебная амбулатория. Это позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей двух поселений — Улюнского и Хилганайского, где насчитывается 8 населенных пунктов и 7 заимок.

Модульная амбулатория была построена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На её возведение выделено 10,9 млн рублей, из которых 10,5 млн поступили из федерального бюджета.

photo_2026-01-03_13-13-11.jpg

За период с 2019 по 2025 годы по национальному проекту в Баргузинском районе реализованы следующие мероприятия:

· возведено 5 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов);

· проведен капитальный ремонт здания Баргузинской центральной районной больницы (ЦРБ) и Усть-Баргузинской участковой больницы;

· закуплено 14 единиц автотранспорта и более 100 единиц медицинского оборудования.

