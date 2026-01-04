В одном из отдаленных районов Бурятии открылась амбулатория

В улусе Улюн Баргузинского района открылась новая современная врачебная амбулатория. Это позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей двух поселений — Улюнского и Хилганайского, где насчитывается 8 населенных пунктов и 7 заимок.

Модульная амбулатория была построена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На её возведение выделено 10,9 млн рублей, из которых 10,5 млн поступили из федерального бюджета.





За период с 2019 по 2025 годы по национальному проекту в Баргузинском районе реализованы следующие мероприятия:

· возведено 5 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов);

· проведен капитальный ремонт здания Баргузинской центральной районной больницы (ЦРБ) и Усть-Баргузинской участковой больницы;

· закуплено 14 единиц автотранспорта и более 100 единиц медицинского оборудования.