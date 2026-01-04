Общество 04.01.2026 в 10:28

Байкальск полностью переведут на электро отопление

В Иркутской области гораздо дешевле отапливать многоквартирные дома электричеством
Текст: Иван Иванов
Байкальск полностью переведут на электро отопление
Фото: Номер один

В Байкальске снесут 50 промышленных объектов рамках масштабного проекта по преобразованию города и территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината до конца 2027 года планируется демонтировать около 150 объектов. Об этом заявил управляющий директор ВЭБ.РФ Денис Голубев во время совещания с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, - сообщает Irk.ru. 
Они  обсудили детали совместной работы по развитию города и промышленной площадки БЦБК. 

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что сейчас рассматривают необходимые изменения в программу для решения первоочередных задач, при этом особое внимание уделяют экологической составляющей.
Денис Голубев со своей стороны отчитался о завершении первого этапа демонтажа, в рамках которого снесли 17 объектов бывшего БЦБК в соответствии с графиком до конца 2025 года. Он добавил, что по второму этапу, предусматривающему снос 150 объектов, уже провели конкурсные процедуры и определили исполнителя. Работы начнутся в первом квартале 2026 года.
Отдельное внимание на совещании уделили переводу города на электроотопление. В регионе уже разработали и утвердили соответствующий план-график, который включает мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры. Документ направлен на согласование в Минэнерго РФ. Стоимость электроэнергии в Иркутской области дифференцирована и зависит от типа жилья и объема потребления, с 1 июля 2025 года действует тариф 1,78 рубля за кВт⋅ч (первый диапазон, до 3900 кВт⋅ч) для горожан без электроплит и 1,1 рубля для сельской местности с электроотоплением.

