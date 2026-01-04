Общество 04.01.2026 в 13:40

В горной части Бурятии лавиноопасно

Такая ситуация сохранится до конца первой декады января
Фото: freepik.com

С момента, когда образуется устойчивый снежный покров, и до его полного исчезновения все горные районы Республики Бурятия и Забайкальского края становятся потенциально лавиноопасными территориями. 4 января в Северобайкальском и Муйском районах Бурятии, а также в Каларском районе Забайкальского края в горных районах существует угроза схода лавин. В первой декаде января в южных и юго-восточных районах Бурятии также сохраняется лавиноопасная обстановка в горах.

Информация для катающихся на горных склонах. Горный патруль просит быть предельно внимательными в новогодние праздники и избегайте катание по склонам с глайд-креками (трещинами) и нахождение в зонах отложения под лавиноопасными цирками, склонами и кулуарами ( Двухглавая, Сторожевая, Передовая, Мамай-Истинный, Восточный, Западный). В ближайшие дни ожидается сход большой лавины между Сторожевой и Двухглавой, а также Южный склон Передовой.

Теги
лавины горы

