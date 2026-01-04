В Бурятии растут пальмы

Заиграевские пальмы выглядят, как знаменитые калифорнийские пальмы. С одной пометкой, что это не пальмы, а обыкновенные сосны. Их внешний вид трансформировался из-за лесных пожаров. Как рассказали лесники, на территории Заиграевского лесничества растут семенные сосны с интересной особенностью. Насаждения пострадали во время лесного пожара, но выжили и более того весь молодняк, что растёт вокруг, появился благодаря стойкости хвойных.

- Деревья частично остались нетронутыми огнем, смогли восстановиться и продолжают давать семена. Конечно, природа, невероятна в своих способностях к регенерации, но и важен тот факт, что лесные пожарные остановили стихию и дали возможность лесу возобновиться, - отмечают специалисты РАЛХ РБ