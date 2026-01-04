В Улан-Удэ резко выросли продажи автокресел

В Бурятии резко ужесточается ответственность за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Как сообщили в УГИБДД МВД по Бурятии с 9 января госинспекторы при обнаружении нарушений будут выписывать новые, существенно более высокие штрафы. Так размер штрафов для обычных водителей составит 5000 рублей вместо прежних 3 000. А вот для должностных лиц и самозанятых таксистов размер штрафов увеличится аж до 50 000 рублей! Ранее действовало наказание в 25 000 рублей. Еще более существенным штрафы станут для ИП и юрлиц— 200 000 рублей вместо 100 000.



Сами же требования ПДД остались прежними. Дети до 7 лет должны перевозиться исключительно в сертифицированных детских удерживающих устройствах (автокреслах или бустерах) на всех сиденьях автомобиля. Дети от 7 до 11 лет на переднем сиденье могут ездить лишь в автокресле. На заднем сиденье разрешается использование как кресла или бустера, так и штатные ремни безопасности. По-прежнему запрещено оставлять ребенка младше 7 лет одного в припаркованной машине.

Не случайно в Улан-Удэ с нового года резко выросли продажи бустеров и автокресел. «Спрос на удерживающие устройства резко вырос после появления информации о новых штрафах для автовладельцев», - сообщил «Номер один» один из продавцов улан-удэнского автомагазина.