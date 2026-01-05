В Монголии камеры с ИИ заменят дорожных полицейских

В Монголии с 1 января вступил в силу новый регламент, предусматривающий выявление нарушений ПДД и наложение штрафов с помощью камер на основе искусственного интеллекта.

На 176 перекрестках и выездах из Улан-Батора было установлено более 2600 камер, сообщает портал «Монцамэ». Завершились работы по созданию комплексной системы мониторинга дорожного движения с использованием ИИ. С 1 января 2026 года информация о нарушениях, зафиксированных такими камерами, направляется гражданам вместе с доказательствами (ссылкой на видео или фотоматериалами), после чего производится наложение штрафов.

По данным Центра управления дорожным движением страны, видеозаписи всех нарушений будут фиксироваться с точностью до секунды, и работа программы исключает ошибки. Однако в случае возникновения ошибки жалоба водителя будет принята к рассмотрению, а ситуация урегулирована с предоставлением всех необходимых доказательств.

Интеллектуальная система будет обнаруживать и наказывать штрафом превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе общественного транспорта, неправильное положение транспортного средства на проезжей части - всего десять видов нарушений.