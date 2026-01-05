Общество 05.01.2026 в 13:35

Трое клириков лишены сана в Бурятии

Митрополит Иосиф подписал указы об «извержении из сана» игумена и двух иереев за нарушения церковных правил
Текст: Макар Захаров
Трое клириков лишены сана в Бурятии
ru.freepik.com

Улан-Удэнская и Бурятская епархия официально объявила о лишении священного сана сразу трех клириков. Соответствующие указы митрополита Иосифа, вступающие в силу с 1 октября 2025 года, опубликованы на сайте епархии.

Под церковные наказания попали:

● Игумен Нектарий (Николай Викторович Жданов) – за нарушение 15-го правила Святых Апостолов.

● Иерей Евгений (Джони Амиранович Мцариашвили) – за нарушение 15-го правила Двукратного собора.

● Иерей Евгений Сергеевич Антонов – за наиболее серьезные канонические нарушения. В его случае указано несоблюдение целого ряда правил: 25-го, 36-го и 39-го правил Святых Апостолов, 57-го правила Лаодикийского собора и 14-го правила Двукратного собора.

Решение о «извержении из сана» означает полное отстранение от служения и всех священнических обязанностей. Одновременное лишение сана трех человек является редким и резонансным случаем в практике епархии, подчеркивающим строгость применения церковных канонов.

церковь

с 31 декабря по 6 января

