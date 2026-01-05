100-летняя жительница Мухоршибирского района отметила юбилей

Жительница Мухоршибирского района Дашима Ринчинова встретила вековой юбилей. 3 января долгожительнице исполнилось 100 лет.

В годы Великой Отечественной войны она, как и многие другие, самоотверженно трудилась в тылу - в колхозе «Комсомол». Ее труд был отмечен многочисленными наградами. После войны Дашима Ринчинова вместе с мужем-фронтовиком воспитали шестерых детей - пятерых сыновей и дочь.

Сегодня большая и дружная семья ветерана является ее главной радостью и гордостью. У Дашимы Ринчиновой 13 внуков, 21 правнук и праправнук. Она остается для всех живым примером стойкости, жизнелюбия и безграничной любви к своей земле и близким.