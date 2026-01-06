Общество 06.01.2026 в 13:35
В Бурятии продолжают запускать новые объекты здравоохранения
В селе Тресково Бурятии появился новый модульный ФАП
Текст: Станислав Сергеев
В Кабанском районе Бурятии открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Современное медицинское учреждение построено в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и полностью соответствует всем санитарным нормам и требованиям доступной среды.
Ранее медицинский пункт располагался в арендованном помещении сельской администрации площадью всего 32,5 квадратных метра. Неудобная планировка и отсутствие необходимых условий затрудняли оказание качественной помощи пациентам. На строительство нового ФАПа было выделено 7 миллионов рублей, из которых 6,8 миллиона поступили из федерального бюджета.
В новом здании созданы все условия для оказания медицинской помощи жителям села, включая маломобильных граждан. Здесь будут проводиться прием пациентов, вакцинация, профилактические осмотры, неотложная помощь, а также выездная работа участковых врачей и узких специалистов. ФАП рассчитан на обслуживание 1027 человек, в том числе 326 детей.
Всего в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для Кабанской центральной районной больницы за период с 2019 по 2025 годы были реализованы масштабные преобразования. Построено здание детской поликлиники в поселке Селенгинск, возведены четыре фельдшерско-акушерских пункта и один фельдшерский пункт, проведено девять капитальных ремонтов, приобретено 28 автомобилей и более 1500 единиц современного медицинского оборудования.
Открытие нового модульного ФАПа в Тресково стало важным шагом в улучшении доступности первичной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов Бурятии. Проект позволит повысить качество обслуживания и создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников.
Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии
