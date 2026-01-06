Общество 06.01.2026 в 13:35

В Бурятии продолжают запускать новые объекты здравоохранения

В селе Тресково Бурятии появился новый модульный ФАП
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии продолжают запускать новые объекты здравоохранения
В Кабанском районе Бурятии открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Современное медицинское учреждение построено в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и полностью соответствует всем санитарным нормам и требованиям доступной среды.

Ранее медицинский пункт располагался в арендованном помещении сельской администрации площадью всего 32,5 квадратных метра. Неудобная планировка и отсутствие необходимых условий затрудняли оказание качественной помощи пациентам. На строительство нового ФАПа было выделено 7 миллионов рублей, из которых 6,8 миллиона поступили из федерального бюджета.

В новом здании созданы все условия для оказания медицинской помощи жителям села, включая маломобильных граждан. Здесь будут проводиться прием пациентов, вакцинация, профилактические осмотры, неотложная помощь, а также выездная работа участковых врачей и узких специалистов. ФАП рассчитан на обслуживание 1027 человек, в том числе 326 детей.

Всего в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для Кабанской центральной районной больницы за период с 2019 по 2025 годы были реализованы масштабные преобразования. Построено здание детской поликлиники в поселке Селенгинск, возведены четыре фельдшерско-акушерских пункта и один фельдшерский пункт, проведено девять капитальных ремонтов, приобретено 28 автомобилей и более 1500 единиц современного медицинского оборудования.

Открытие нового модульного ФАПа в Тресково стало важным шагом в улучшении доступности первичной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов Бурятии. Проект позволит повысить качество обслуживания и создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников.

Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии

Теги
медицина

Все новости

В Бурятии продолжают запускать новые объекты здравоохранения
06.01.2026 в 13:35
В Бурятии продавцы алкоголя массово нарушают «сухой закон»
06.01.2026 в 13:28
За сутки в Бурятии IT-мошенники похитили почти 200 тысяч рублей
06.01.2026 в 09:14
Рейсы в Улан-Удэ успевают вылетать из Москвы до закрытия столичных аэропортов
06.01.2026 в 09:03
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 января 2026 года
06.01.2026 в 07:08
100-летняя жительница Мухоршибирского района отметила юбилей
05.01.2026 в 14:59
Министр спорта Республики Бурятия исполнил мечту юного дзюдоиста
05.01.2026 в 14:45
Василия Смолина наградили медалью Жукова
05.01.2026 в 14:31
Стартовал новый сезон «Зоны комфорта»
05.01.2026 в 14:03
Трое клириков лишены сана в Бурятии
05.01.2026 в 13:35
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
Рейсы в Улан-Удэ успевают вылетать из Москвы до закрытия столичных аэропортов
Налеты БПЛА на столицу стали почти ежедневными
06.01.2026 в 09:03
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 января 2026 года
Расклад по знакам зодиака
06.01.2026 в 07:08
100-летняя жительница Мухоршибирского района отметила юбилей
Дашима Ринчинова отпраздновала его в кругу большой семьи
05.01.2026 в 14:59
Василия Смолина наградили медалью Жукова
Экс-глава Бичурского района Бурятии удостоился награды за отвагу, самоотверженность и личное мужество
05.01.2026 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru