В Бурятии продолжают запускать новые объекты здравоохранения

В Кабанском районе Бурятии открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Современное медицинское учреждение построено в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и полностью соответствует всем санитарным нормам и требованиям доступной среды.Ранее медицинский пункт располагался в арендованном помещении сельской администрации площадью всего 32,5 квадратных метра. Неудобная планировка и отсутствие необходимых условий затрудняли оказание качественной помощи пациентам. На строительство нового ФАПа было выделено 7 миллионов рублей, из которых 6,8 миллиона поступили из федерального бюджета.В новом здании созданы все условия для оказания медицинской помощи жителям села, включая маломобильных граждан. Здесь будут проводиться прием пациентов, вакцинация, профилактические осмотры, неотложная помощь, а также выездная работа участковых врачей и узких специалистов. ФАП рассчитан на обслуживание 1027 человек, в том числе 326 детей.Всего в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для Кабанской центральной районной больницы за период с 2019 по 2025 годы были реализованы масштабные преобразования. Построено здание детской поликлиники в поселке Селенгинск, возведены четыре фельдшерско-акушерских пункта и один фельдшерский пункт, проведено девять капитальных ремонтов, приобретено 28 автомобилей и более 1500 единиц современного медицинского оборудования.Открытие нового модульного ФАПа в Тресково стало важным шагом в улучшении доступности первичной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов Бурятии. Проект позволит повысить качество обслуживания и создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников.Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии