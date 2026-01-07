В Монголии на границе с Россией построят международный лагерь

-Хубсугул - один из трех аймаков, входящих в «Золотой треугольник туризма» Монголии. В 2025 году, в разгар туристического сезона с июня по октябрь, Хубсугул посетили 157 562 иностранных и внутренних туриста. Поэтому правительство планирует реализовать здесь комплексную политику по развитию туризма. Строительство международного детского лагеря Найрамдал-2 на озере Хубсугул было отложено и приостановлено из-за споров по земельным вопросам. Но оно возобновится в наступившем году, – сказал глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар на встрече с жителями аймака.Открытие первого в Монголии международного детского лагеря «Найрамдал» в 1978 году по примеру советских лагерей «Артек» и «Орленок» инициировала супруга Анастасия Филатова-Цэдэнбал – супруга главы Монгольской Народной Республики (МНР) Юмжаагийн Цэдэнбала. За прошедшие с открытия лагеря годы в нем отдохнули несколько сотен тысяч детей из 70 стран мира, в том числе из России.Анастасия Ивановна за годы жизни в Монголии (1952-1984) внесла большой вклад в систему детского образования и отдыха. При содействии Филатовой были построены и открыты работающие до сих пор дворец юных техников и станции натуралистов. В 2006 году чемпион Японии по борьбе сумо, уроженец Монголии Яказумо Дагвадорж в благодарность за детские годы в «Найрамдале» установил на свои средства бюст Анастасии Филатовой.Фото: "Номер один"