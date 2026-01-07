В Монголии повышают зарплату учителей на 50%

Заработная плата учителей повысится в Монголии на 50%, - сообщает агентство «Монцамэ». С 1 января 2026 года она увеличилась на 26% и достигла 2,8 миллиона тугриков (61 584 тысяч рублей).Соответствующие средства уже заложены в бюджет. До конца года планируется еще одно увеличение окладов. Также поднимется и заработная плата врачей Монголии. В этом году оклады врачей вырастут на 30%: с нынешних 1,1 миллиона до 2,4 миллиона тугриков (52 786 тысяч рублей). Кроме того, зарплата молодых специалистов увеличится с 1,4 миллиона до 1,9 миллиона тугриков.В дальнейшем планируется поэтапное повышение окладов ещё на 75%. В результате к 2026 году заработная плата врачей достигнет трёх миллионов тугриков (свыше 66 тысяч рублей). Как отмечается, дополнительные доходы, полученные в результате роста западных инвестиций в страну и увеличения экспорта на мировые рынки угля, меди и золота, позволяют Монголии успешно решать социальные задачи. Выделяя существенные ассигнования на выплату средств бюджетникам.Фото: "Номер один"