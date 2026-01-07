Общество 07.01.2026 в 19:35

В Монголии повышают зарплату учителей на 50%


Средняя зарплата составит свыше 61 тысячи рублей

A- A+
Текст: Иван Иванов
В Монголии повышают зарплату учителей на 50%
Заработная плата учителей повысится в Монголии на 50%, - сообщает агентство «Монцамэ». С 1 января 2026 года она увеличилась на 26% и достигла 2,8 миллиона тугриков (61 584 тысяч рублей). 

Соответствующие средства уже заложены в бюджет. До конца года планируется еще одно увеличение окладов. Также поднимется и заработная плата врачей Монголии. В этом году оклады врачей вырастут на 30%: с нынешних 1,1 миллиона до 2,4 миллиона тугриков (52 786 тысяч рублей). Кроме того, зарплата молодых специалистов увеличится с 1,4 миллиона до 1,9 миллиона тугриков. 

В дальнейшем планируется поэтапное повышение окладов ещё на 75%. В результате к 2026 году заработная плата врачей достигнет трёх миллионов тугриков (свыше 66 тысяч рублей). Как отмечается, дополнительные доходы, полученные в результате роста западных инвестиций в страну  и увеличения экспорта на мировые рынки угля, меди и золота, позволяют Монголии успешно решать социальные задачи. Выделяя существенные ассигнования на выплату средств бюджетникам.  

Фото: "Номер один"
Теги
Монголия зарплата учителя

Все новости

В Улан-Удэ доноров зовут на сдачу крови
07.01.2026 в 20:15
Ребенок в Бурятии попал в реанимацию, прокатившись с горки
07.01.2026 в 19:53
В Монголии повышают зарплату учителей на 50%
07.01.2026 в 19:35
Жители Бурятии разочаровались отдыхом на Мамае
07.01.2026 в 16:18
В Монголии на границе с Россией построят международный лагерь
07.01.2026 в 13:39
Сотрудники МВД Бурятии спасли человека, пострадавшего в ДТП
07.01.2026 в 13:18
Сотрудники МВД Бурятии спасли человека, пострадавшего в ДТП
07.01.2026 в 13:18
В Иркутске собрали 20 новых авиалайнеров
07.01.2026 в 12:43
Мошенники выманили миллион у отца школьника из Улан-Удэ
07.01.2026 в 12:20
Авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы подешевеют в 10 раз через неделю
07.01.2026 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
В Улан-Удэ доноров зовут на сдачу крови
Желающие сделать доброе дело могут прийти на станцию переливания крови 8 января

07.01.2026 в 20:15
Жители Бурятии разочаровались отдыхом на Мамае
Люди жалуются на огромное количество снегоходов и загазованный воздух

07.01.2026 в 16:18
В Монголии на границе с Россией построят международный лагерь
Строительство международного детского лагеря Найрамдал-2 возобновится в 2026 году 

07.01.2026 в 13:39
Авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы подешевеют в 10 раз через неделю
Высокая стоимость перелёта в столицу объясняется  туристическим сезоном

07.01.2026 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru