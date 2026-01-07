В Улан-Удэ доноров зовут на сдачу крови

«Потребность медицинских организаций в компонентах крови остаётся актуальной круглосуточно и ежедневно, независимо от календаря», – сообщают на Бурятской республиканской станции переливания крови.8 января станция переливания крови будет работать с 8.00 до 13.00.Перед сдачей крови нужно соблюдать диету: избегать жареной, солёной, копчёной и острой пищи. Не употреблять бананы, орехи, яйца и молочную продукцию. Нужно хорошо выспаться и утром правильно позавтракать. Воздержаться от употребления алкоголя за 48 часов до визита на станцию.С собой нужно принести паспорт и СНИЛС.Фото: "Номер один"