Общество 07.01.2026 в 20:15

В Улан-Удэ доноров зовут на сдачу крови

Желающие сделать доброе дело могут прийти на станцию переливания крови 8 января

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ доноров зовут на сдачу крови
«Потребность медицинских организаций в компонентах крови остаётся актуальной круглосуточно и ежедневно, независимо от календаря», – сообщают на Бурятской республиканской станции переливания крови.

8 января станция переливания крови будет работать с 8.00 до 13.00.

Перед сдачей крови нужно соблюдать диету: избегать жареной, солёной, копчёной и острой пищи. Не употреблять бананы, орехи, яйца и молочную продукцию. Нужно хорошо выспаться и утром правильно позавтракать. Воздержаться от употребления алкоголя за 48 часов до визита на станцию.

С собой нужно принести паспорт и СНИЛС.


Фото: "Номер один"
Теги
донорство

