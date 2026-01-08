Общество 08.01.2026 в 15:37

На Гусином озере в Бурятии собралось почти 90 рыбаков

Самому юному участнику было 4 года
Текст: Карина Перова
Фото: Селенга-инфо.24/7

В Селенгинском районе Бурятии сегодня на озере Гусиное проходит зимний фестиваль «Ледовая фортуна-2026» (0+).

В рамках мероприятия организовали соревнования по подледному лову рыбы. Свои силы испытали 87 человек – 12 команд и 20 участников в личном зачете. Самому юному рыболову было 4 года.

Для гостей подготовили гастро-радости – буузы, плов, горячий кофе и согревающие напитки. А также концертную программу, дискотеку прямо на снегу и различные розыгрыши призов.

Теги
подледная рыбалка Гусиное озеро

ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

