На Гусином озере в Бурятии собралось почти 90 рыбаков

В Селенгинском районе Бурятии сегодня на озере Гусиное проходит зимний фестиваль «Ледовая фортуна-2026» (0+).

В рамках мероприятия организовали соревнования по подледному лову рыбы. Свои силы испытали 87 человек – 12 команд и 20 участников в личном зачете. Самому юному рыболову было 4 года.

Для гостей подготовили гастро-радости – буузы, плов, горячий кофе и согревающие напитки. А также концертную программу, дискотеку прямо на снегу и различные розыгрыши призов.