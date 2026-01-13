Общество 13.01.2026 в 12:03
В Улан-Удэ начали расчищать место для крещенской купели
Прорубь снова расположится возле кафе «Баран на корове»
Текст: Карина Перова
Коммунальщики Улан-Удэ сегодня начали готовить место для крещенских купаний. Они расчищают площадку на реке Уда. Снова в районе улицы Широких-Полянского, 3 (возле кафе «Баран на корове») установят две купели и палатки для переодевания.
«Основные работы пройдут в выходные дни: 17 января распилим лед, 18 января поставим купели и палатки. В 18:00 батюшка освятит купель, и все желающие смогут окунуться», –пояснил начальник МКУ «Безопасный город» Олег Лухнев.
Купель закроют 19 января в 20:00. С 18 января вечером и до вечера 19 января на месте будут дежурить врачи, спасатели, сотрудники МЧС и полиции.