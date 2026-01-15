Детскую поликлинику в районе Бурятии поедает плесень

В Тункинском районе Бурятии прокуратурой организована проверка детской поликлиники. Накануне в одной из местных групп появилось видео о ненадлежащем состоянии здания, в частности о наличии в кабинетах и коридорах медучреждения плесени и трещин.

В прокуратуре республики сообщили, что на место выехал прокурор Тункинского района. Началась проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Также будет дана оценка действиям руководства учреждения здравоохранения, а при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Месяцем ранее «Номер один» рассказывал о схожей проблеме в детском садике Тункинского района. Выяснилось, что здание детсада ремонту не подлежит, т.к. все деревянные конструкции съедены плесенью и сгнили. Родители уверены – опасный грибок влиял и на здоровье детей

Фото: прокуратура Бурятии