Общество 27.01.2026 в 14:23

В Закаменском районе Бурятии чествовали семью Гармаевых

Супружеская чета отпраздновала золотую свадьбу
Текст: Карина Перова
В Закаменском районе Бурятии чествовали семью Гармаевых
Фото: «Закамна-инфо.24/7»

В Закаменском районе Бурятии чествовали пару, которая прожила в браке 50 лет. С золотой свадьбой семью Жамсарана и Дулмы-Цырен Гармаевых поздравили представители администрации района, руководители ведомств, народный фольклорный ансамбль «Эхын буян», а также родные и близкие.

Супруги воспитали 4 детей и 15 внуков, прививая им трудолюбие, доброжелательность к окружающим. Все стали успешными людьми, получив высшее образование.

«Супруги Гармаевы своей семейной жизнью доказали, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге – это основа брака», - отметили в райадминистрации.

золотая свадьба

