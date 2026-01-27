В Закаменском районе Бурятии чествовали семью Гармаевых

В Закаменском районе Бурятии чествовали пару, которая прожила в браке 50 лет. С золотой свадьбой семью Жамсарана и Дулмы-Цырен Гармаевых поздравили представители администрации района, руководители ведомств, народный фольклорный ансамбль «Эхын буян», а также родные и близкие.

Супруги воспитали 4 детей и 15 внуков, прививая им трудолюбие, доброжелательность к окружающим. Все стали успешными людьми, получив высшее образование.

«Супруги Гармаевы своей семейной жизнью доказали, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге – это основа брака», - отметили в райадминистрации.