Операция «Антизаяц»

Облавы на безбилетников накрыли столицу республики. Зачем? Если взглянуть на городской бюджет, сразу становится понятно, откуда уши торчат.

Сотрудники комитета по транспорту городской мэрии и контрольно-ревизионной службы МУП «Городские маршруты» вышли «на охоту». Добыча - зайцы, пытающиеся воспользоваться общественным транспортом на халяву.

Причем ловить «ушастых» - это уже такой муниципальный тренд: недавно облаву на безбилетников устроили в городских трамваях.

Штраф за безбилетный проезд - 1000 рублей. Если наловить побольше зайцев, то можно за счет этого хоть немного подзаработать. Учитывая количество проблем в общественном транспорте и худую городскую казну, на «зайчатинке» можно было бы продержаться хоть какое-то время.

Так что, если решили отрастить уши и попытаться скрыться от цепких лап кондукторов, знайте: не ровен час, ваш мягкий мех украсит чей-то воротник в эту холодную зиму.