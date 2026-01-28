Общество 28.01.2026 в 16:40

В Улан-Удэ десятиклассник получил реальный срок за гибель подруги

Пьяный подросток катал товарищей на мотоцикле и угодил в ДТП
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ десятиклассник получил реальный срок за гибель подруги
Фото: архив «Номер один»

Десятиклассник из Улан-Удэ оказался на скамье подсудимых и получил реальный срок. 16-летнего юношу признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Все случилось в прошлом году во время летних каникул. Родители подростка уехали на дачу. Тогда школьник пригласил друзей и стал распивать с ними спиртное. Ночью захмелевший молодой человек решил прокатить товарищей на мотоцикле своего отца. Понятное дело, водительских прав у него не было.

Он выкатил транспорт из гаража и сам сел за руль. Его подруга без мотошлема разместилась перед водителем на бензобак (спиной к проезжей части), а друг сел позади. Возле остановки «Элеватор» мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в каменный бордюр возле трамвайных путей. Мотоцикл опрокинулся, и все сидящие на нем подростки упали на асфальт.

Девушка получила тяжелейшие травмы головы, от которых впала в кому. Она скончалась спустя месяц в медицинском учреждении, не приходя в сознание. Сам водитель и его друг серьезных травм не получили.

В ходе судебного следствия подросток полностью признал вину, раскаялся в совершенном преступлении. Его законные представители возместили вред семье погибшей.

«Суд назначил несовершеннолетнему подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Иное, более мягкое наказание, применение условного осуждения не будет соответствовать восстановлению социальной справедливости, цели исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений», - отметили в Железнодорожном райсуде.

Мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу.

