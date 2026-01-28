Общество 28.01.2026 в 17:29

С водоканала на севере Бурятии требуют почти 87 млн рублей

Росприроднадзор добивается возмещения ущерба от незаконного недропользования
Текст: Карина Перова
С водоканала на севере Бурятии требуют почти 87 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии муниципальное предприятие «СВК» («Северобайкальский водоканал») нанесло ущерб недрам, который составил более 86,9 млн рублей. Росприроднадзор добивается его возмещения.

Установлено, что МП на протяжении 10 месяцев осуществляло на территории Северобайкальска добычу подземных вод в коммерческих целях. Такое сообщение поступило в Управление Службы по Иркутской области и Байкальской природной территории.

«Требование о добровольном возмещении вреда направлено предприятию. Если средства не поступят в течение 30 дней с момента его получения, Росприроднадзор примет меры по взысканию ущерба в судебном порядке», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Северобайкальск водоканал Росприроднадзор

