Общество 04.02.2026 в 13:49

В Кяхте возведут новую детскую школу искусств за 700 млн рублей

Строительство начнется этой весной
A- A+
Текст: Карина Перова
В Кяхте возведут новую детскую школу искусств за 700 млн рублей
Фото: Управление капитального строительства Бурятии

В приграничном городе Бурятии, в Кяхте, в рамках нацпроекта «Семья» построят новую детскую школу искусств. На возведение, которое начнется весной, направили более 700 миллионов рублей, отметили в Управлении капстроительства республики.

Существующая ДШИ расположена в деревянном здании 1957 года постройки. Несмотря на внимание администрации к его содержанию, объект уже физически устарел. Новое образовательное учреждение появится в историческом районе города. Проектировщики заверили: его классический фасад будет сочетаться с окружающей инфраструктурой и отвечать современным стандартам.

«В ближайшее время состоится аукцион для выбора подрядной организации. Заключить контракт на строительство планируется в середине марта, после чего незамедлительно стартуют работы. Объект необходимо возвести за три года», - отметил первый заместитель Управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.

Это будет трехэтажное строение общей площадью порядка 4 тыс. «квадратов». В проекте предусмотрены учебные пространства, такие как класс баяна, кабинеты фортепиано, классы для игры на гитаре и занятий хором, три зала для танцевальных занятий, а также кабинет теории и истории искусств. В школе также оборудуют концертный зал на 150 мест, мастерскую декоративно-прикладного искусства, три кабинета живописи и рисунка, библиотеку с читальным залом и медицинский кабинет для оказания неотложной помощи.

В учебном заведении смогут заниматься 350 детей. Классы спроектированы на 12 учащихся, дополнительно предусмотрены помещения для индивидуальных занятий.

Теги
ДШИ Кяхта

Все новости

Семья в районе Бурятии осталась в морозы без дома и машины
04.02.2026 в 13:58
В Кяхте возведут новую детскую школу искусств за 700 млн рублей
04.02.2026 в 13:49
Сутки в обычной гостинице Улан-Удэ обошлись мужчине в 80 тысяч рублей
04.02.2026 в 13:31
«Аэрофлот» повысил фиксированные тарифы на рейсы из Улан-Удэ до Москвы
04.02.2026 в 13:00
Улан-удэнец сядет за преступный бизнес бывшего мужа своей девушки
04.02.2026 в 12:52
В Бурятии главе района и ресурснику внесли представления
04.02.2026 в 12:31
Жители Бодайбо почти неделю сидят без отопления
04.02.2026 в 11:55
В Улан-Удэ «чертова дюжина» светофоров будет работать круглые сутки
04.02.2026 в 11:43
«Она была вся в сыпи, тряслась от ужаса»
04.02.2026 в 11:42
В центре Улан-Удэ снова запретили занимать полосу для автобусов
04.02.2026 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Сутки в обычной гостинице Улан-Удэ обошлись мужчине в 80 тысяч рублей
Пока он спал знакомая опустошила его банковский счет
04.02.2026 в 13:31
«Аэрофлот» повысил фиксированные тарифы на рейсы из Улан-Удэ до Москвы
«Плоские» тарифы перевозчика «распухли» в цене
04.02.2026 в 13:00
Улан-удэнец сядет за преступный бизнес бывшего мужа своей девушки
За содействие в наркоторговле на мужчину завели 14 уголовных дел
04.02.2026 в 12:52
В Бурятии главе района и ресурснику внесли представления
В Татаурово ранее произошла коммунальная авария
04.02.2026 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru