В Кяхте возведут новую детскую школу искусств за 700 млн рублей

В приграничном городе Бурятии, в Кяхте, в рамках нацпроекта «Семья» построят новую детскую школу искусств. На возведение, которое начнется весной, направили более 700 миллионов рублей, отметили в Управлении капстроительства республики.

Существующая ДШИ расположена в деревянном здании 1957 года постройки. Несмотря на внимание администрации к его содержанию, объект уже физически устарел. Новое образовательное учреждение появится в историческом районе города. Проектировщики заверили: его классический фасад будет сочетаться с окружающей инфраструктурой и отвечать современным стандартам.

«В ближайшее время состоится аукцион для выбора подрядной организации. Заключить контракт на строительство планируется в середине марта, после чего незамедлительно стартуют работы. Объект необходимо возвести за три года», - отметил первый заместитель Управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.

Это будет трехэтажное строение общей площадью порядка 4 тыс. «квадратов». В проекте предусмотрены учебные пространства, такие как класс баяна, кабинеты фортепиано, классы для игры на гитаре и занятий хором, три зала для танцевальных занятий, а также кабинет теории и истории искусств. В школе также оборудуют концертный зал на 150 мест, мастерскую декоративно-прикладного искусства, три кабинета живописи и рисунка, библиотеку с читальным залом и медицинский кабинет для оказания неотложной помощи.

В учебном заведении смогут заниматься 350 детей. Классы спроектированы на 12 учащихся, дополнительно предусмотрены помещения для индивидуальных занятий.