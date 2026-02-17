В Улан-Удэ 19-летняя девушка превратила подвал в подпольное казино

В столице Бурятии перед судом предстанет 19-летняя уроженка Джидинского района. Девушку обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. «Лавочку» в декабре прошлого года прикрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ.

Игорное заведение работало с сентября по декабрь 2025 года в подвале жилого многоквартирного дома в Железнодорожном районе. Девушка арендовала нежилое помещение и оборудовала его компьютерами, камерами видеонаблюдения, барными стойками, столами, стульями и прочей мебелью.

В целях конспирации входить в подпольное «казино» разрешалось только проверенным игрокам, которых перед пропуском сверяли с имеющимися фотографиями.

«Во время обысков полицейскими изъято 10 мониторов и 9 системных блоков. Всего обвиняемая от незаконной игорной деятельности получила доход в размере около 40 000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее злоумышленница к уголовной ответственности не привлекалась», - отметили в МВД по Бурятии.