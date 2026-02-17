В селе в Бурятии роют траншею, чтобы сдержать Куйтунку

Недавние опасения жителей райцентра Тарбагатайского района Бурятии по поводу возможного подтопления оказались не беспочвенными. В селе Тарбагатай начались ледорезные работы по устройству водопропускного канала по руслу реки Куйтунка.

На месте задействована спецтехника от предпринимателя из Заиграевского района. Она формирует водоотводную траншею, начиная от моста на улице Омулевая. Меры направлены на предотвращение возможного выхода воды, вызванного таянием льда и увеличением уровня.

Завтра к работам присоединятся все сотрудники Тарбагатайской райадминистрации. Они займутся очисткой канала от ледяной каши и заносов.

«Прошу родителей поговорить с детьми о том, что игры на льду крайне опасны. В настоящее время проделана глубокая траншея, местами достигающая полутора метров. Необходимо донести до детей всю опасность пребывания на реке», - сказала начальник районного отдела ГО и ЧС Людмила Асташова.