Общество 19.02.2026 в 08:42

Жители Бурятии теряют деньги при попытке купить б/у вещи

За выходные сумма потерь составила свыше полумиллиона
Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии теряют деньги при попытке купить б/у вещи

За выходные дни жители Бурятии потеряли более 500 тысяч при попытке продать или купить вещи на известных сайтах. О некоторых случаях мошенничества рассказали в полиции республики.

23-летний улан-удэнец лишился 38 тысяч рублей. На популярном интернет-сервисе для размещения объявлений он нашел предложение о продаже сканера, перешел по ссылке из объявления, которая вела в мессенджер. Там он связался с «продавцом», договорился о сумме предоплаты. Мошенник в сообщении прислал ему ссылку, перейдя по которой потерпевший ввел данные своей банковской карты. После чего произошло списание денег, а связь с собеседником прекратилась.

- 28-летняя улан-удэнка в начале февраля разместила объявление о продаже аудиосистемы. Договорившись о цене и учитывая, что покупатель находился в другом городе, стороны согласовали отправку товара через службу доставки. Для удобства оформления мошенники прислали женщине в мессенджере ссылку, по которой она перешла, заполнила форму и указала реквизиты банковской карты. После оформления «доставки» на телефон пришел смс-код, который она ввела на сайте. В результате со счета были списаны 22 тысячи рублей, - рассказывают в полиции.

Не остались в стороне и жители близлежащих районов республики.

В Селенгинском районе 49-летняя женщина в районной группе в соцсети увидела объявление о продаже шкафа. Заинтересовавшись, она написала «продавцу» и оплатила доставку на указанный счет. После перевода средств продавец перестал выходить на связь. Потеря составила 6 тысяч рублей.

- 40-летний житель Мухоршибирского района обратился в отдел полиции с заявлением о том, что его 16-летний сын в мессенджере, нашел объявление о продаже обуви и одежды по ценам ниже рыночных. С целью покупки подросток перевел 21 тыс рублей на счет, указанный мошенниками. После чего они удалили переписку и заблокировали потерпевшего, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

