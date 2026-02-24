Жители Бурятии стали ремонтировать автомобили в Монголии

Реализация реформы системы натурального возмещения по ОСАГО может начаться уже в 2026 году, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. В первой половине следующего года начнет реализовываться новая модель и сама реформа будет запущена. В ситуации разбирался «Номер один».Страховщики хотят максимально переложить стоимость ремонтов на автомобилистов. А последние, получив деньги, начали ремонтироваться в соседней стране. В Монголии все дешевле.Как пишет ТАСС, особое внимание инициаторов очередной реформы ОСАГО уделяется тому, что часто страхователи при получении выплат вынуждены самостоятельно делать ремонт, поскольку у страховщика нет возможности направить поврежденное транспортное средство на ремонт. В рамках будущей реформы планируется ввести механизм, по которому владельцы смогут получать доплату за износ автомобиля, ранее вычтенную из суммы выплаты, даже если они самостоятельно устранили повреждения. Это должно повысить размер компенсации и снизить конфликты.Что касается автомобилистов Бурятии, то ожидаемые изменения могут положительно сказаться на их правах. Для жителей республики это означает повышение шансов получить полную компенсацию, если они самостоятельно починят машину и предоставят подтверждающие документы. В случае отсутствия возможности или желания страховой компании направить авто на ремонт собственник сможет рассчитывать на компенсацию за износ, что сделает систему выплат более справедливой и выгодной.В целом предполагаемые реформы должны сделать ОСАГО более прозрачной и честной системой, повысить уровень доверия и снизить количество споров между автовладельцами и страховщиками. Для жителей Бурятии нововведения обещают упростить процесс оформления компенсаций, а страховые выплаты сделать более выгодными и доступными.Однако у автоэкспертов, опрошенных нашим изданием, мнение о реформе ОСАГО совсем иное.- Вдобавок ко всем бедам автомобилистов, депутаты Госдумы в спешке к концу года приняли поправки в Закон «О защите прав потребителей», на который опирались автомобилисты и их автоюристы, взыскивая пени и штрафы с недобросовестных страховых компаний, всеми способами уменьшавших стоимость ремонта авто после ДТП, - говорит улан-удэнский эксперт в области автомобильной безопасности Максим Лобышев. - Теперь пени резко ограничили в объеме, штрафы взыскиваются только если имеется явная вина самой страховой компании. Самое главное, теперь автовладельцев фактически отрешают от автоюристов, называя последних мошенниками. Юристов хотят упразднить, как и передачу требований третьим лицам (запрет цессии) и, самое главное, запретить по Гражданскому кодексу взыскивать убытки свыше лимитов, установленных законом об ОСАГО.По словам Максима Лобышева, если после выплаты страховой денег на ремонт не хватает и сумма переваливает порог 400 тыс. рублей, пострадавший уже не сможет со страховой компании компенсировать дополнительные затраты на ремонт.При этом в Бурятии, как сообщил наш собеседник, автоюристы легко научились взыскивать через суды суммы, в разы превышающие лимит на ремонт, а также требовать обязательства по срокам и качеству ремонта по ОСАГО. Такая история ведет к якобы убыточности для страховщиков, поэтому они и хотят заработать побольше и поменять правила. Под маской заботы об автомобилистах.Но на самом деле, по мнению Любышева, страховые компании планируют не сразу выдавать полную оплату возмещения, а оставить, как есть - выплату с износом, и только после того, как авто будет отремонтировано самим автовладельцем, последний получает право обратиться к страховщику за дополнительной компенсацией в пределах величины износа. Здесь никто не учитывает, что страховые занижают выплаты, а значит, даже без величины износа денег на ремонт катастрофически не будет хватать. Многие жалуются на методику расчета, которая берет суммы из единого справочника цен страховых, а он редко обновляется и потому далек от реальности.Страховые же за счет такой «поблажки» снова расширят свои тарифные коридоры, то есть повысят цены и начнут еще больше наживаться на добросовестных автомобилистах (стимулировать покупку ОСАГО будут дорожные камеры), а чтобы избежать штрафов, увеличат себе еще и сроки ремонта на СТО, хотя по новому закону и штрафы им не грозят, поскольку это не их вина, что ремонт затягивается. А что касается СТО, с них, как говорится, взятки гладки.При этом водители, получив деньги по ОСАГО, столкнулись с тем, что в Улан-Удэ сложно отремонтировать побывавшие в авариях автомобили. Высокие цены на запасные части и недостаток профессиональных электриков, жестянщиков, маляров и слесарей (поскольку многие уехали на заработки в другие регионы) привели к тому, что жители Бурятии все чаще используют возможность поездки в Монголию для ремонта своих машин. Особенно популярным направлением стал Улан-Батор, где услуги и запчасти обходятся значительно дешевле.Об этом рассказала газете «Номер один» Аюна, одна из местных автоледи. С ее автомобилем случилась авария: повреждены дверь, крыло и бампер. Вина была не ее, и страховая компания выплатила компенсацию в 45 тыс. рублей. По ее подсчетам, ремонт в Улан-Удэ обошелся бы ей минимум в 50 тысяч. Тогда Аюна решила поехать в Улан-Батор, где знакомая помогла организовать ремонт.Женщина во время поездки побывала в разных магазинах, купили б/у запчасти, благо, что Toyota Prius в этой стране чрезвычайно распространена и имеет много доступных деталей.- Итоговая стоимость ремонта составила около 25 тыс. рублей, а кроме того, я приобрела новые диски, шины, коврики и множество автомобильных аксессуаров, - рассказывает радостная женщина. По возвращении домой у Аюны даже остались деньги — с учетом билетов на автобус «Улан-Удэ - Улан-Батор» и стоимости проживания на съемной квартире все оказалось выгоднее и дешевле, чем если бы она сделала ремонт у нас.Этот пример показывает, что у автомобилистов Бурятии появился еще один альтернативный и выгодный способ восстановить автомобиль по ОСАГО с минимальными затратами.