В Бурятии установили тариф на авиаперевозки для северян

В Бурятии установили тарифы на авиаперевозки пассажиров по маршрутам «Улан-Удэ – Нижнеангарск» и «Улан-Удэ – Таксимо». Напомним, обслуживать север республики будет компания «ИрАэро».

По первому рейсу экономически обоснованный тариф составил 16 500 руб., а специальный тариф – 11 500 руб. По второму направлению экономически обоснованный тариф – 22 тыс. руб., специальный тариф – 15 070 руб.

Специальный тариф установлен:

для граждан с постоянной регистрацией в Северобайкальске, Северо-Байкальском районе и Муйском округе;

для граждан РФ с постоянной регистрацией в РБ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет;

для участников СВО и членов их семей, с постоянной регистрацией в РБ, принимавших или принимающих участие в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях;