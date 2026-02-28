Благоустройство Арбата в Улан-Удэ обойдется в 317 млн рублей

Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ объявил конкурс на благоустройство «Арбата» - пешеходной части улицы Ленина. Стартовая стоимость работ оценена в 317 миллионов рублей.Заявки на участие в конкурсе уже принимаются. Итоги будут подведены 19 марта.Работы по контракту разбиты на два этапа. Первый подрядчик должен завершить до 1 октября 2026 года, а второй – до 1 сентября 2027 года.Как ранее сообщали в мэрии Улан-Удэ, в рамках благоустройства на улице уложат новое тротуарное покрытие, смонтируют современную систему освещения, реорганизуют зеленые насаждения и создадут новые комфортные зоны отдыха. Одним из центральных элементов обновленного Арбата станет реконструированный фонтан.Отдельное внимание будет уделено художественному наполнению пешеходной зоны. Все знаковые скульптурные композиции, от «Жезла Меркурия» до «Двух птиц», пройдут профессиональную реставрацию.