Общество 28.02.2026 в 10:53

Благоустройство Арбата в Улан-Удэ обойдется в 317 млн рублей

Его проведут в два этапа
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Благоустройство Арбата в Улан-Удэ обойдется в 317 млн рублей
Фото: архив «Номер один»
Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ объявил конкурс на благоустройство «Арбата» - пешеходной части улицы Ленина. Стартовая стоимость работ оценена в 317 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе уже принимаются. Итоги будут подведены 19 марта.

Работы по контракту разбиты на два этапа. Первый подрядчик должен завершить до 1 октября 2026 года, а второй – до 1 сентября 2027 года. 

Как ранее сообщали в мэрии Улан-Удэ, в рамках благоустройства на улице уложат новое тротуарное покрытие, смонтируют современную систему освещения, реорганизуют зеленые насаждения и создадут новые комфортные зоны отдыха. Одним из центральных элементов обновленного Арбата станет реконструированный фонтан.

Отдельное внимание будет уделено художественному наполнению пешеходной зоны. Все знаковые скульптурные композиции, от «Жезла Меркурия» до «Двух птиц», пройдут профессиональную реставрацию.
Теги
благоустройство

Все новости

Благоустройство Арбата в Улан-Удэ обойдется в 317 млн рублей
28.02.2026 в 10:53
В Бурятии силовики перехватили 15 тонн нефрита
28.02.2026 в 10:15
Житель Улан-Удэ устроил стрельбу в «Чаплине»
28.02.2026 в 09:30
Власти Бурятии готовятся к пожарам и паводкам
28.02.2026 в 09:17
Индийцы создадут водохранилище на притоке Селенги
28.02.2026 в 09:10
Арбалет, медаль, свобода
28.02.2026 в 08:00
Зурхай на субботу, 28 февраля
28.02.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 февраля 2026 года
28.02.2026 в 06:02
Шаманы Бурятии дали предсказание на год огненной Лошади
28.02.2026 в 06:00
Мать погибшего в танке подростка из Якутска пожаловалась в Генпрокуратуру
27.02.2026 в 17:38
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Индийцы создадут водохранилище на притоке Селенги
Монголия решила обеспечить столицу достаточным запасом воды
28.02.2026 в 09:10
Зурхай на субботу, 28 февраля
12-й лунный день
28.02.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
28.02.2026 в 06:02
Шаманы Бурятии дали предсказание на год огненной Лошади
Ошибки, совершенные в этот год, дадут о себе знать немедленно
28.02.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru