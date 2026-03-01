Общество 01.03.2026 в 13:57

В начале следующей недели в Улан-Удэ придет более теплая погода

Весна постепенно вступает в свои права
Текст: Иван Иванов
В начале следующей недели в Улан-Удэ придет более теплая погода
С наступлением марта Улан-Удэ готовится встретить весну, которая начнет заявлять о себе ощутимым потеплением уже со вторника. Еще в начале следующей недели, со вторника дневные температуры по данным синоптиков повысятся до отметки в 13 градусов мороза. К концу же недели ожидается дальнейшее повышение, и столбик термометра уйдет в диапазон двух-трех градусов ниже нуля, сигнализируя о приближении более теплых дней.

Однако, по данным Бурятского ЦГМС, ближайшие дни в республике сохранят зимний характер погоды. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, возможен поземок. Температурный фон останется пониженным: днем столбики термометров будут колебаться в пределах от -11 до -16 градусов Цельсия, а в отдельных, более суровых районах, температура может опуститься до -20 градусов и ниже. 

Сопровождать такую погоду будет северо-западный ветер, местами достигающий порывов до 13-16 метров в секунду. В самом Улан-Удэ, по прогнозам, осадки маловероятны. Ночью ожидается значительное похолодание до -25…-27 градусов, тогда как днем температура воздуха составит около -11…-16 градусов. Таким образом, первые дни марта обещают быть морозным и ветреным, с сохранением существенного зимнего атмосферного влияния.

Фото: «Номер один»

